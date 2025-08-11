Euskadi crea más de 2.000 empresas en la primera mitad del año

La actividad económica vasca ha llegado en forma al verano. Durante el primer semestre del año se ha constituído en el territorio 2.060 empresas, ... un 13% más que durante la primera mitad del año pasado, marcando un registro no visto desde 2008. Una buena tendencia que recoge su mayor impulso en junio. Entonces Euskadi recogió la creación de 329 sociedades, el mayor dato de la serie histórica según la información que recopila este lunes el INE.

Se trata, también, de su mayor crecimiento en la constitución de empresas. Esta aumentó un 28% respecto al mismo mes del año pasado -en España solo Valencia supera este porcentaje, tras aumentar un 33,6%-, según el informe que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado este lunes. La creación de empresas alcanza un récord histórico y subraya además una tendencia que acumula ya cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Los datos apuntan a unas buenas expectativas económicas, ya que la creación de estas empresas marca además un saldo positivo. Frente a las 2.060 empresas creadas en el arranque del año las disoluciones llegan hasta las 885 (742 voluntarias, 39 fruto de una fusión y 104 por otras causas). En el caso concreto de junio desaparecieron 98 sociedades (79 voluntariamente, 7 por fusión y 12 por otras causas).

Mayor esfuerzo inversor

Han sido más empresas y también de mayor tamaño, ya que además de crecer su número también lo ha hecho el esfuerzo inversor. El dinero invertido en su constitución entre enero y junio de este año ha superado los 124,14 millones de euros, 20,6 más que el año pasado (casi un 20%). Las 329 empresas constituidas en junio, por su parte, han suscrito un capital de de 21,6 millones de euros, un desembolso que triplica la inversión de hace un año (crece un 193,12% respecto a junio de 2024).

La inyección de capital en las empresas también se ha visto reflejada en las ya formalizadas. Más de un centenar de firmas existentes reforzaron sus fondos propios en junio -un 33% más-, y lo hicieron con mayor intensidad hasta alcanzar los 178 millones, un 246%.