La tendencia marca un saldo positivo, con 885 empresas disueltas en los primeros seis meses del año. E. C.

Euskadi crea más de 2.000 empresas en la primera mitad del año

En junio se constituyeron 329 sociedades, un récord histórico marcando el mayor crecimiento de la serie

Sergio Llamas

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:58

La actividad económica vasca ha llegado en forma al verano. Durante el primer semestre del año se ha constituído en el territorio 2.060 empresas, ... un 13% más que durante la primera mitad del año pasado, marcando un registro no visto desde 2008. Una buena tendencia que recoge su mayor impulso en junio. Entonces Euskadi recogió la creación de 329 sociedades, el mayor dato de la serie histórica según la información que recopila este lunes el INE.

