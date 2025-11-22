El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Milena Roveda dirige Gauss Fusion, empresa que acaba de completar el primer diseño conceptual de una planta de fusión. Maika Salguero
Milena Roveda | CEO de Gauss Fusion y presidenta de la EFA

«Euskadi es candidata para albergar la primera planta de fusión nuclear»

Opina que la generación comercial de esta tecnología podría estar lista en 15 o 20 años y que será esencial para la autonomía energética

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

Sobre el papel, la fusión nuclear lleva siendo una realidad científica y técnica durante décadas. Sin embargo, la generación eléctrica comercial a partir de ella ... es todavía una barrera infranqueable a día de hoy. En un momento en el que los expertos vaticinan que las necesidades energéticas del planeta van a experimentar un fuerte crecimiento durante los próximos años, la fusión está en una fase de avances significativos. Milena Roveda ha visitado Bilbao en el marco de la celebración de Enlit Europe, la mayor feria internacional para la electrificación, impulsada por Iberdrola. Ella dirige la Asociación Europea de Fusión (EFA) y una de las empresas que la integran, Gauss Fusion, fundada en 2022 por varias compañías europeas con amplios conocimientos en tecnología de fusión, entre ellas la bilbaína IDOM. Una compañía que nació con el objetivo de poder construir la primera planta de fusión del continente y que acaba de publicar el primer diseño conceptual completo de cómo sería una planta de generación comercial.

Te puede interesar

