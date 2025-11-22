«Euskadi es candidata para albergar la primera planta de fusión nuclear»

Sobre el papel, la fusión nuclear lleva siendo una realidad científica y técnica durante décadas. Sin embargo, la generación eléctrica comercial a partir de ella ... es todavía una barrera infranqueable a día de hoy. En un momento en el que los expertos vaticinan que las necesidades energéticas del planeta van a experimentar un fuerte crecimiento durante los próximos años, la fusión está en una fase de avances significativos. Milena Roveda ha visitado Bilbao en el marco de la celebración de Enlit Europe, la mayor feria internacional para la electrificación, impulsada por Iberdrola. Ella dirige la Asociación Europea de Fusión (EFA) y una de las empresas que la integran, Gauss Fusion, fundada en 2022 por varias compañías europeas con amplios conocimientos en tecnología de fusión, entre ellas la bilbaína IDOM. Una compañía que nació con el objetivo de poder construir la primera planta de fusión del continente y que acaba de publicar el primer diseño conceptual completo de cómo sería una planta de generación comercial.

– ¿En qué consiste la generación de fusión nuclear y de qué forma podría impactar en el panorama energético mundial?

– La fusión es lo contrario a la fisión. La fisión consiste en partir los núcleos, mientras que en la fusión se juntan. La energía nuclear es una fuente insaciable: es limpia, no tiene dióxido de carbono y es renovable. El problema de la fisión está en el uranio, que viene desde Kazajistán, Níger… En cambio, los materiales que se necesitan para la fusión se pueden encontrar en Europa. Más allá de ser una simple fuente de energía, la fusión es algo que nos va a permitir ser independientes energéticamente y no depender ni de los componentes de China ni de los recursos de Rusia.

– ¿Qué elementos se necesitan para la fusión?

– Son dos, el deuterio y el tritio, ambos isótopos del hidrógeno. El deuterio se puede extraer de un vaso de agua, pero el tritio no es tán fácil de conseguir, porque su vida media es de 12 años. El mayor reto que tenemos por delante es el de poder generar tritio dentro del propio reactor, pero es una tecnología que aún está en pañales. Para darte una idea, necesitamos unos 150 kilos para operar un reactor de un gigavatio y a nivel mundial, el stock disponible en estos momentos está entre 25 y 30 kilos.

– Acaban de completar el diseño conceptual de cómo sería una planta de fusión. ¿Cuáles son las conclusiones?

– Hemos diseñado la planta completa con las turbinas, el tratamiento de aguas y absolutamente todo lo necesario para su funcionamiento. Nuestro cálculo es que se necesitaría una inversión de entre 15.000 y 18.000 millones de euros, un coste parecido a las centrales nucleares de primera generación.

– ¿Dónde se podrían instalar?

– Acabamos de terminar un estudio conjunto con la Universidad Técnica de Múnich en el que se han identificado 150 clústeres que contienen hasta 900 emplazamientos en toda Europa, todos con el potencial de albergar la primera planta de generación de energía de fusión. Lo bueno es que esta tecnología no puede causar explosiones ni reacciones en cadena, por lo que se puede poner en un centro urbano o en un centro industrial.

– ¿Euskadi está entre las posibles ubicaciones?

– Sí. Se han localizado dos clústeres que cumplen con una serie de requisitos. Para albergar una central de un gigavatio se necesita espacio e infraestructura, por lo que queremos reutilizar centrales eléctricas en desuso o que están por entrar en desuso para poder instalar esta planta. Otros criterios que se han tenido en cuenta son el acceso a agua, a la red eléctrica y que no sea una zona sísmica.

– ¿Cuántos años quedan para que la generación de fusión se convierta en realidad?

– Entre 15 o 20 años. Nosotros creemos que la primera planta podría estar lista a principios de 2040.

– ¿Cuántas plantas necesita Europa para conseguir la independencia energética?

– Hemos calculado que se requieren alrededor de 200 plantas para sustituir las plantas fósiles, con el fin de que se conviertan en un complemento de la fisión.

– ¿En qué punto se encuentra el desarrollo y la investigación?

– La fusión integra varias tecnologías que van a distintas velocidades. Como he comentado antes, hay elementos como el tritio que tienen un nivel de madurez tecnológica muy bajo ahora mismo. Pero,por otra parte, las turbinas comerciales por ejemplo están ya listas y hay otras tecnologías muy avanzadas.

Debate nuclear

– Parece que la energía nuclear vive un renacimiento a nivel global en estos momentos. ¿Cree que los países que no apuesten por ella corren el riesgo de quedarse atrás?

– Creo que poner una carga base a la red eléctrica es necesario y no se me ocurre otra fuente que no sea la nuclear. Como ejemplo tenemos el apagón del 28 de abril. La energía es sinónimo de bienestar, ya que sin ella no hay progreso. Pero la fusión no es una solución de país y ni siquiera Estados Unidos, que están tan avanzados, podrían desarrollarla por ellos mismos.

– Energéticamente, Europa está en una situación vulnerable.

– Efectivamente, así se ha demostrado con lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Mientras tanto, países como Estados Unidos y China se alejan cada vez más y lo están haciendo a pasos agigantados.

– ¿Qué cree que va a suceder con las centrales nucleares en España?

– Creo que el apagón fue un 'clic', un punto de inflexión que ha logrado cambiar la actitud del país, aunque tan solo es una creencia mía sin fundamento. Pero ya hemos visto lo que sucedió en Alemania, por ejemplo, que cerraron sus reactores y regresaron a la era del carbón. Desde mi punto de vista, espero que España reaccione y defienda alargar la vida útil de las centrales porque las va a necesitar en el futuro.

– ¿Existe cierto rechazo social hacia esta energía en España?

– Sí, pero no solo en España, sino en todo el mundo, debido a la falta de conocimiento. Habiendo dicho esto, creo que la mentalidad de la sociedad está cambiando. Veo a la gente cada vez más receptiva, sobre todo si se trata de la fusión, porque al fin y al cabo es la energía del sol.