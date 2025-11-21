Euskadi, ante el reto de «sincronizar» a las personas con su potente red tecnológica Expertos del mundo empresarial e institucional debaten sobre los logros y desafíos de la digitalización

Se puede decir que las empresas vascas, y Euskadi como territorio, aprueban con nota la asignatura de la digitalización. La Inteligencia Artificial (IA), los sistemas de gestión avanzada, el comercio electrónico o la computación cuántica ya impactan en el 91% del tejido empresarial.

Pero esa transformación digital no es homogénea: el sector productivo y, sobre todo, el tamaño, son variables que influyen notablemente a la hora de incorporar las nuevas tecnologías al día a día de las empresas. Por no hablar de otros desafíos, como el de la atracción de talento o el reciclaje de perfiles profesionales.

Para hablar de este apasionante reto, y en el marco de los premios Digitaltek, EL CORREO, reunió a representantes del ámbito empresarial e institucional.

La charla contó con la participación de Joseba Mariezkurrena, director general de Emprendimiento, Talento y Competitividad empresarial de la Diputación foral de Bizkaia; Javier Benito, director de Telefónica en Euskadi; Pablo Serrano, 'quantum scientist' de BBVA; Javier Garcinuño, director de Bilbao Ekintza; y Jakes Aguirrezabal, viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno vasco. Ana Barandiaran, jefa de Economía del periódico, moderó el debate.

Una de cada diez empresas vascas está en proceso de transición digital, desveló Mariezkurrena, aunque la digitalización avanzada -que engloba tecnologías como la realidad virtual, los gemelos digitales o la IA- sólo son empleadas por el 25%.

Además, las micropymes -compañías con menos de 10 empleados- están a la zaga respecto a las más grandes. Por sectores, como apuntó Jakes Aguirrezabal, «en general» la digitalización es la asignatura pendiente del comercio, «y más si lo enlazamos con la variable del tamaño». Según un estudio del Gobierno vasco, el 70% del comercio local no tiene web, y sólo el 13% vende en internet.

En comparación con otros territorios, Euskadi «va bien» en transformación digital. «Las empresas tractoras lo tienen muy claro, y poseen medios», señaló Javier Benito. Sin embargo, entre las pymes observa una brecha entre las de reciente creación -que llevan lo digital en su ADN- y aquellas que cuentan con décadas de vida, más necesitadas de apoyo y formación.

En este sentido es fundamental la implicación y coordinación entre instituciones públicas. «En el Ayuntamiento de Bilbao acompañamos a cada empresa y comercio con itinerarios individuales en todo ese proceso de implantación de soluciones tecnológicas», explicó Javier Garcinuño.

La IA es la estrella

De entre todas ellas, la IA es la que más expectación, esperanza despierta. Pero también recelo. «Las personas pueden verla como un competencia o un sustitutivo», opinó Mariezkurrena.

La computación cuántica, materializada en el superordenador que IBM ha instalado en San Sebastián, es otra de las tecnologías con más capacidad disruptora. Según Pablo Serrano, especialista de BBVA en esa materia, «ofrece un paradigma nuevo y cambia la forma de hacer las cosas».

Euskadi es un territorio «totalmente vertebrado» a nivel de infraestructuras digitales, recordó Javier Benito. Y con una red tecnológica «potentísima», añadió Garcinuño, gracias a la inversión en investigación, la red educativa, las corporaciones o las 'startups'. Pero toda esa actividad «se tiene que sincronizar con otra red también muy importante: la de las personas».

Global Datum (Premio Big Data): Apuesta por las tecnologías disruptivas El grupo Global Datum nació hace cinco años, inicialmente centrado en la información tradicional y en la externalización de procesos de negocio. Poco después de su creación, la empresa apostó por tecnologías innovadoras y disruptivas, como la Inteligencia Artificial, el Big Data y la computación cuántica para ofrecer a sus clientes una ventaja competitiva.. «Nuestro objetivo es impulsar la transformación digital mediante plataformas inteligentes de datos que optimicen los procesos y potencien la toma de decisiones estratégicas», explica Joxe Etxebarria, su presidente. Etxebarria destaca, además, el compromiso de Global Datum por convertirse en un «referente de innovación constante, generando valor añadido, atrayendo talento y colaborando activamente con ecosistemas tecnológicos e iniciativas públicas y privadas, imprescindibles para el desarrollo de tecnologías emergentes con gran potencial transformador y en las que es clave posicionarse». Este esfuerzo forma parte del cambio estratégico que la compañía está llevando a cabo actualmente: pasar de ofrecer únicamente servicios a desarrollar productos y soluciones integrales. «Nuestro objetivo ahora es ofrecer soluciones 'end to end', que aborden un problema o proceso de manera completa, adaptadas a empresas de distintos sectores», explica Etxebarria

NARU (Premio Inteligencia Artificial): Datos que ayudan a salvar vidas Nuestra actividad diaria, ya sea a nivel persona l o en el trabajo, genera millones de datos de todo tipo que, destilados convenientemente, pueden convertirse en oro puro. Sobre todo si ayudan a salvar vidas. A eso se dedica Naru, empresa tecnológica del sector sanitario especializada en soluciones innovadoras potenciadas por Inteligencia Artificial (IA). El premio Digitaltek reconoce «nuestro esfuerzo por situar la experiencia del paciente en el centro. Y, al mismo tiempo, mejorar la manera en que se recogen y utilizan los datos en el ámbito clínico e investigador para que esa información realmente contribuya a una mejor atención y a una investigación más útil», se felicita su CEO y cofundadora, Eider Sánchez. La IA es «el eje central» de las soluciones que ofrece Naru. Permite procesar ingentes volúmenes de datos clínicos «para generar patrones, anticipar complicaciones, mejorar la priorización de pacientes y generar evidencia que antes era muy difícil de obtener». El principal mérito de la empresa «es haber creado soluciones que conectan mejor a pacientes y profesionales, y que facilitan una atención más humana, informada y coordinada». Para Naru es «un honor que se valore la innovación que estamos desarrollando desde Euskadi y sobre todo el impacto que puede tener en la vida de miles de personas»..

Mercules (Premio e-commerce): La mejor manera de testear mercados La mitad de los bolsos que luce la clientela de Mercules se venden a través de su web, un canal que año a año incrementa su peso tanto nacional como internacionalmente y que, en esta firma vizcaína, se entiende como «un trabajo vivo». «La vamos ajustando según datos, sensaciones y objetivos. En imagen, es nuestro escaparate más universal: refuerza nuestra propuesta de valor, cuida cómo nos presentamos al mundo y transmite claramente el carácter y la estética de la marca», detalla Mercedes Gallego, diseñadora y una de las socias fundadoras. «Tienda física y tienda 'online' se complementan. La web hace que mucha gente nos descubra y la tienda física aporta confianza y la experiencia de ver y tocar el bolso. Así, hay quien los ve en los establecimientos y acaba comprando por Internet, y quien nos conoce 'online' y se termina de decidir en tienda. Además, lo digital nos permite testear mercados fuera de España sin necesidad de presencia física», explica. Gallego señala que la tienda 'online', que «convierte, pero también cuenta quiénes somos», es uno de los tres pilares básicos de una estrategia digital basada además en «una identidad de marca muy cuidada y sólida y en una relación directa con nuestra comunidad a través de lanzamientos, newsletters y contenido sobre lo que ocurre en Mercules».

Kaiku (Premio Marketing Digital): Ingenio para competir desde lo local Ingenio, creatividad y una gran capacidad de adaptación. Es la receta de Kaiku para sobrevivir «en un contexto tan competitivo y frente a marcas tan poderosas». Así lo cree Natalia Uriarte, Brand Specialist de la cooperativa láctea, premio Digitaltek al marketing digital. Más de 70 años avalan a Kaiku, que comenzó como una agrupación de ganaderos para comercializar leche y yogures, pero que durante todos estos años ha extendido su portfolio de productos (natas y mantequillas, queso, café y otros bebibles) y de marcas. Se trata de una empresa «local que, sin contar con los recursos de sus grandes competidores, ha sabido innovar tanto en producto como en la forma de comunicar dentro de su sector», expone Uriarte. El canal digital permite estar presentes «allí donde están nuestros consumidores», «generar conversación» con ellos y «construir comunidad alrededor de nuestras marcas, transmitiendo los atributos y la calidad de ellos de la manera más natural e integrada posible». «Desde Kaiku agradecemos enormemente este reconocimiento al trabajo realizado. Nos hace mucha ilusión comprobar que el esfuerzo y la dedicación tienen recompensa, y que nuestro compromiso con la innovación, con el sector ganadero de Euskadi y la cercanía es valorado tanto por los consumidores, como por otras marcas e instituciones».

IDOM (Premio Empresa Digital del año): Alta tecnificación con arraigo La galardonada este año como empresa digital es IDOM, una firma multidisciplinar e internacional, pero fuertemente arraigada a nuestro territorio y que desempeña un papel fundamental en la digitalización al implantar soluciones tecnológicas punteras que permiten a las compañías ser más eficientes, sostenibles y competitivas. «Ser una firma de alta tecnificación requiere mantenernos a la vanguardia tecnológica a nivel mundial, importando y exportando conocimiento, y detectando y explorando tendencias -como la inteligencia aumentada- en todas nuestras áreas técnicas. Nuestro compromiso es llevar estas tecnologías a la práctica, integrándolas en los procesos de negocio de nuestros clientes», explica César del Valle, su director de Consultoría. IDOM, que cuenta con más de 5.000 profesionales de la consultoría, la ingeniería y la arquitectura, «combina un alto conocimiento de los procesos de sus clientes con soluciones digitales integradas como las de la firma SAP, la industria inteligente, plataformas de gobernanza e inteligencia del dato en la nube, y de gemelos digitales, potenciadas con capacidades de Inteligencia Artificial (IA)», destaca Del Valle. «Esperamos un crecimiento global superior al 15% anual en los próximos cinco años, impulsado por inversiones en software, servicios tecnológicos, ciberseguridad e IA».

