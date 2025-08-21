El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Por cada cuatro personas y media que se jubilan en Euskadi, solo una se incorporará al mercado laboral la próxima década. EFE

Euskadi afronta la jubilación de 260.000 trabajadores en una década y solo se incorporarán 57.000 jóvenes

El reto demográfico vasco es aún más acusado que en el conjunto de España y evidencia que los 128.000 inmigrantes que llegarán en ese periodo «no bastará por sí sola»

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:21

El reto demográfico al que se enfrenta Euskadi en la actualidad es un desafío estructural que combina factores como la baja natalidad, el envejecimiento de ... la pirámide poblacional y la fuga de talento cualificado, entre otros. Tras añadir todos estos ingredientes a una coctelera y agitarla, el producto que sale es que en la próxima década se jubilarán 260.600 trabajadores en Euskadi y solo se incorporarán 55.990 personas que a día de hoy tienen entre 6 y 15 años. Una situación que no deja de ser preocupante y que a su vez plantea muchas interrogantes sobre la sostenibilidad del mercado laboral vasco a medio y largo plazo. Son las conclusiones que se extraen de un análisis realizado por la Fundación Adecco a partir de fuentes de referencia.

