Euskadi afronta la jubilación de 260.000 trabajadores en una década y solo se incorporarán 57.000 jóvenes

El reto demográfico al que se enfrenta Euskadi en la actualidad es un desafío estructural que combina factores como la baja natalidad, el envejecimiento de ... la pirámide poblacional y la fuga de talento cualificado, entre otros. Tras añadir todos estos ingredientes a una coctelera y agitarla, el producto que sale es que en la próxima década se jubilarán 260.600 trabajadores en Euskadi y solo se incorporarán 55.990 personas que a día de hoy tienen entre 6 y 15 años. Una situación que no deja de ser preocupante y que a su vez plantea muchas interrogantes sobre la sostenibilidad del mercado laboral vasco a medio y largo plazo. Son las conclusiones que se extraen de un análisis realizado por la Fundación Adecco a partir de fuentes de referencia.

Este informe señala que en Euskadi hay actualmente 211.073 personas que tienen entre 6 y 15 años que en la próxima década alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado. Si se les aplica la tasa de actividad del 27% registrada en la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, se estima que solo 56.990 de estos jóvenes pasarán a formar parte de la población activa en los próximos diez años. Una cifra que contrasta enormemente con las 260.600 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad en ese periodo. Dicho de otra forma, por cada cuatro personas y media que se jubilarán en Euskadi, solo una se incorporará al mercado laboral.

Por provincias, Bizkaia presenta el relevo generacional más comprometido: en la próxima década, se prevé que por cada nueva incorporación al mercado laboral se jubilen 5,2 personas. En Gipuzkoa, la situación es algo menos adversa, pero igualmente crítica, con 4 jubilaciones por cada alta, mientras que en Álava la ratio se sitúa en 3,8. Asimismo, en comparación con España, Euskadi sale peor parada: se estima que más de 5 millones de personas se jubilen la próxima década, mientras que solo un tercio de esa cifra ingresará al mercado. Es decir, la tasa baja en este caso al 2,9.

Para paliar este déficit estructural, la inmigración pasará a ser uno de los motores más importantes, aunque según las estimaciones, «no bastará por sí sola» para llegar a los niveles actuales, según Adecco. En el caso concreto de Euskadi, se espera (según proyecciones del INE) que entre 2026 y 2035 lleguen más de 128.000 personas extranjeras, de las cuales aproximadamente un 80% estará en edad laboral y el 70% de ellas buscarán activamente empleo (unas 72.000 personas).

Con todo, aunque el volumen de llegada de inmigrantes pueda ser de ayuda para cubrir ciertos puestos de trabajo, lo cierto es que persiste un desajuste entre las competencias disponibles y los perfiles de muchos puestos que quedarán libres tras las jubilaciones. Y es que una gran parte del talento migrante aterriza con cualificaciones que no siempre se reconocen o aprovechan al máximo (por barreras como el idioma, la homologación de títulos o de acceso) mientras que muchas salidas se concentran en ocupaciones que requieren una alta cualificación y experiencia.

La necesidad de apostar por el talento sénior

Ante este complejo paradigma en el que ni la inmigración ni la inclusión de los jóvenes formados en Euskadi son capaces de acabar con el déficit de relevo generacional, el hecho de «apostar por el talento sénior no es una opción, sino una necesidad», alerta Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y director de Sostenibilidad de The Adecco Group. En este sentido, recalca, «discriminar por edad es un completo contrasentido que supone excluir a más del 35 % de la población activa y desperdiciar competencias clave como la experiencia, la madurez o el conocimiento acumulado». Es por ello que cree que promover su capacitación y romper con barreras como el edadismo, a las que este colectivo se enfrenta actualmente, «es un imperativo estratégico en un contexto de envejecimiento sin precedentes y que además es una cuestión de justicia social».

Parte de ese vacío que dejará tras de sí ese envejecimiento poblacional también pasará a estar cubierto por herramientas como la inteligencia artificial y la automatización. Palancas que sirven para automatizar tareas repetitivas, reducir errores y cubrir parte del trabajo para desviar la producción humana hacia actividades de mayor valor. Con todo, no sustituyen el relevo generacional, «pero sí elevarán la productividad y la calidad del servicio en la próxima década». Tal y como subraya Mesonero, «si alineamos tecnología y talento convertiremos este desafío en una oportunidad de crecimiento sostenible y cohesión social».