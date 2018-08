En Euskadi hay casi 2.000 pensionistas menores de 40 años por incapacidad laboral Fotolia Casi 43.000 vascos reciben prestaciones sin llegar a la edad de jubilación por motivos de salud y el 10,4% las cobra por accidente o enfermedad laboral ERLANTZ GUDE Sábado, 25 agosto 2018, 02:30

Casi 2.000 menores de 40 años cobran una pensión de incapacidad permanente en Euskadi. Se trata de personas jóvenes que no pueden trabajar -o tienen dificultades para hacerlo- fruto de accidentes o problemas de salud o movilidad, lo que les coloca en situaciones económicas delicadas. La compensación para este colectivo es que cuando el retiro forzado se debe a un siniestro o una enfermedad relacionada con la actividad profesional reciben una prestación mayor. No obstante, en muchos casos únicamente tienen reconocida la incapacidad permanente total -la que tiene más beneficiarios-, y sólo cobran el 55% de su base reguladora, al reconocérseles capacidad para trabajar en otras actividades, aunque dada la situación del mercado laboral y los problemas que arrastran encontrar empleo no sea tarea sencilla.

El número de trabajadores vascos que ha quedado fuera de sus empleos por motivos de salud y que cobra pensiones por incapacidad de la Seguridad Social asciende a 42.955, de los cuales un 10,4% -lo que supone 4.455 personas- lo hace a consecuencia de un accidente laboral o una enfermedad profesional.

Las pensiones por incapacidad que se cobran en Euskadi son las mejor remuneradas a escala nacional. La pensión media de invalidez en España se sitúa en 941,33 euros, mientras que en la comunidad vasca la media se eleva hasta los 1.206,91 euros mensuales.

Las prestaciones de la Seguridad Social aumentan cuando la invalidez proviene de enfermedades o accidentes laborales. Las pensiones vinculadas a accidentes laborales en el País Vasco permiten ingresar 1.395,35 euros a sus casi 3.750 beneficiarios, colocando a la autonomía al frente del ranking y superando en casi 300 euros la media nacional en este apartado. Gipuzkoa destaca con 1.440,15 euros.

En cuanto a las prestaciones por una enfermedad profesional, la comunidad vasca vuelve a arrojar rentas muy significativas, aunque en este caso y pese a rebasar en más de 200 euros la media nacional no es la región puntera. Los 1.296,05 euros que ingresan los ciudadanos de Euskadi les dejan por detrás de Castilla y León y Asturias. Las prestaciones derivadas de la actividad minera son la razón del liderazgo de ambas comunidades.

Las mayores sumas de estas pensiones se deben a que se fijan conforme al tiempo y la cantidad cotizada por el empleado. Recientemente el sindicato USO evidenciaba en un informe la peor tesitura en la que quedan los trabajadores que sufren un siniestro o enfermedad profesional siendo jóvenes por su menor recorrido laboral. El horizonte de cara a la jubilación no es halagüeño en semejante contexto.

«El Gobierno vasco hace un esfuerzo extra para atendernos» La vida laboral de Pilar Vázquez se truncó tras la detección de una compleja enfermedad que propició su retiro anticipado, sin que su trabajo como autónoma le permitiera recibir una prestación elevada. Enfrascada en la lucha contra el avance de la afección y desde su colaboración con la plataforma nacional Jóvenes Pensionistas, ensalza el esfuerzo económico del Ejecutivo vasco, con servicios adicionales como la fisioterapia paliativa, que coloca a las personas en su tesitura en una posición privilegiada sobre los ciudadanos de la mayoría de regiones.

A esta circunstancia hay que agregar que las prestaciones se dividen en tres categorías: gran invalidez, incapacidad absoluta e incapacidad total. Las de gran invalidez, que en Euskadi tienen 1.710 perceptores, alcanzan los 2.212,45 euros de media. Supone el 100% de la base reguladora correspondiente al beneficiario. Hay que remarcar que se trata de personas que no pueden valerse por sí mismas para tareas esenciales, por lo que a la pensión se le añade un complemento destinado a pagar al cuidador. No puede ser inferior al 45% de la prestación.

El problema más espinoso se encuentra al cotejar las pensiones de incapacidad absoluta y las de incapacidad total, que en el País Vasco cuentan con 15.079 y 25.559 perceptores, respectivamente. En términos económicos, Euskadi está en ambos casos en cabeza a nivel nacional. Pero hay una importante diferencia. Si al trabajador que sufre un percance se le asigna la absoluta, cobra el 100% de su base reguladora -la cuantía media en Euskadi asciende a 1.402,25 euros-, y no el 55% reservado para quienes reciben la total, con una media de 789,87 euros.

Como excepción, si estos son mayores de 55 años y acreditan falta de formación o imposibilidad de emplearse en su entorno cobran un plus del 20%.