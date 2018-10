La Eurozona se enfría al crecer sólo al 0,2% en el tercer trimestre Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. El incremento, el peor en casi cinco años, es dos décimas inferior al registrado en los anteriores tres meses ADOLFO LORENTE Martes, 30 octubre 2018, 12:00

Ponga el sinónimo que desee, pero la cosa no carbura como se esperaba. Si enfriamiento, si estancamiento, si ralentización... La realidad es que la Eurozona no está creciendo como se esperaba y todos las señales advierten de que no es flor de un día. Eurostat ha desvelado esta mañana que el crecimiento de los Diecinueve durante el tercer trimestre fue de sólo el 0,2%, la mitad del registrado en el trimestre anterior. Se trata del peor dato en casi cinco años.

No se aportan datos por países, pero Italia tiene mucho que ver con estos datos. También Alemania, donde los índices de sentimiento industrial no son nada positivos. España, por contra y pese a sus muchos peros, sigue asumiendo el rol de locomotora. Respecto a la comparativa interanual, el crecimiento registrado en el tercer trimestre fue del 1,7%, también algo más bajo de lo esperado. En lo referido a la Unión Europea en su conjunto, el aumento del PIB intertrimestral fue del 0,3% y del 1,9% interanual.

Estos datos no hacen más que confirmar las advertencias lanzadas hace apenas tres semanas por el FMI durante su convención anual de Bali, donde advirtió del «decepcionante» crecimiento del bloque único, que se ha revisado a la baja este año hasta el 2%, dos décimas menos de lo previsto en julio, y se mantiene estancado en 2019 (en el 1,9%).

Para el Fondo, las malas noticias llegan desde Alemania, que crecerá al 1,9% tanto este año como en 2019, lo que supone un fuerte retroceso de tres y dos décimas, respectivamente, en apenas tres meses. Por contra y pese a las dificultades, España mantiene el tipo ratificándole como la economía que más crece de las cuatro grandes al hacerlo el 2,7% en 2018 (una décima menos) y el 2,2% en 2019 (se mantiene). Por su parte Francia lo hará al 1,6% en ambos ejercicios e Italia al 1,2% y al 1%, respectivamente.

«Se avecinan tormentas», advirtió el economista jefe del organismo, Maurice Obstfeld, que protagonizó su última gran cita antes de ceder el testigo a la india Gita Gopinath. Se avecinan negros nubarrones, de ahí que hayan rebajado sus previsiones de crecimiento de la economía global en dos décimas, hasta el 3,7%, hasta 2019. «El crecimiento se ha estancado», alertó.