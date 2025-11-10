«Europa tiene que decidir qué invierte en seguridad y qué en temas sociales»

Durante cinco años (1995-2000) Carlos Pascual se sentó en el Consejo de Seguridad Nacional de la Administración Bill Clinton. Después, fue embajador de Estados ... Unidos en Ucrania y, posteriormente, durante la presidencia de Obama, en México. Su visión geopolítica ofrece las claves para tratar de entender una complicada realidad internacional que se ha descompuesto con la irrupción en escena de Donald Trump. Esos análisis y diagnósticos son ahora su principal dedicación como vicepresidente senior de geopolítica de S&P Global Commodity, una compañía que elabora predicciones para los mercados globales de energía y materias primas. Estuvo hace dos semanas en Bilbao con Petronor y aprovechó su estancia para impartir una conferencia en la Universidad de Deusto.

- Usted advirtió de que si Trump regresaba a la Casa Blanca, volvería el peor Trump que hemos conocido, ¿está siendo lo que esperaba?

- Es un Donald Trump sin límites y que trata de usar al máximo su poder. Apartó a la gente que le restringía en el anterior mandato y cuenta ahora con un gabinete al que domina y que le apoya en todo, su palabra es ley de oro. Además, la decisión de la Corte Suprema, que asegura que no puede ser juzgado por su actuación en calidad de presidente, le refuerza aun más. Basa su poder en que ha sido elegido y, en ese sentido, no debe estar restringido por jueces o reguladores.

- ¿Pero eso no contradice la separación de poderes?

- Obviamente no coincide con la Constitución de Estados Unidos. Ha creado mucha preocupación nacional. Hace unas semanas salieron siete millones de americanos a la calle como protesta y se dieron circunstancias que hace mucho que no se veían, como que las fuerzas armadas actuaran sobre ciudadanos de Estados Unidos.

- ¿Los aranceles son una traducción de ese poder en las relaciones internacionales?

- Desde esa perspectiva la posición de Estados Unidos es que, si usa toda su fuerza económica, puede lograr concesiones políticas y de seguridad de otros países. Y eso implica la ruptura de acuerdos de comercio.

- Muchos economistas dicen que esas políticas acabarán dañando la economía americana.

- Estamos empezando a ver algún efecto. En la inflación no se ha sentido hasta ahora porque en el primer trimestre hubo muchas importaciones para adelantarse a los aranceles y hacer 'stock' en las empresas. Pero ya se está empezando a notar en la inflación. Es una situación, además, que puede tener un impacto político porque la deuda de Estados Unidos es de 40 trillones, no tiene precedente. Y en un escenario de inflación habrá tensión por las subidas de tipos de interés. Y, es verdad que se ha dado un crecimiento en dólares constantes del 15%, pero un tercio de ese avance se ha capitalizado en las siete grandes compañías: Nvidia, Google, Microsoft, Amazon, Meta...

- En Europa se ha criticado el 15% de arancel acordado con EE UU, ¿usted lo habría firmado?

- No es una decisión fácil. Había que decidir entre el coste de seguir desafiando a Estados Unidos o el de llegar a un acuerdo que no necesariamente fuese el mejor.

- ¿Quién puede aguantar ese pulso? ¿China?

- China es el único que ha demostrado capacidad de desafiar a Estados Unidos. Lo es porque tiene el control de las tierras raras y de los imanes de alta potencia. Son elementos necesarios en cualquier proceso industrial y, por lo tanto, podrían estancar el sector americano. ¿Tiene Europa una palanca como esa para contraponer en la negociación?

- Putin no tiene las palancas de China y, sin embargo, parece que sí está manejando a Trump?

- Putin ha sido siempre un gran negociador. Trabaja intensamente sus relaciones cara a cara y estudia concienzudamente todas las facetas personales de con quién se va a sentar. Con Trump ha conseguido el beneficio del tiempo para seguir ejecutando la guerra en Ucrania. Traer a la mesa de negociación a Putin va a depender de un apoyo firme de Europa y Estados Unidos a Ucrania.

- ¿Se equivocaría España si no invierte un 5% de su PIB en Defensa?

- La perspectiva ha cambiado. Antes, Estados Unidos estaba dispuesto a asumir el coste principal de la Defensa para que Europa invirtiera en industrialización y eso ayudó a crear una relación económica. Pero eso ha cambiado. Además, se ve el peligro para Europa de haber creado una sobredependencia energética de Rusia. Y ahora debe tomar una decisión: ¿qué inversión quiere para su seguridad y su energía? Es un debate que debe resolver Europa y tendrá tensiones entre invertir en seguridad y en temas sociales.

Tropas en el Caribe

- ¿Es posible que Estados Unidos invada Colombia o Venezuela?

- Actualmente la Armada tiene en el Caribe 10.000 tropas. Cuando se invadió Panamá para apartar a Noriega se emplearon 27.000. Así que lo que hay no es suficiente para un ataque a Venezuela. Yo creo que la pregunta es más bien: ¿qué busca obtener Estados Unidos con esa presión? o ¿qué alternativas quiere darle a Maduro para rebajar la tensión?

- ¿Están comprometidas las inversiones en renovables en EE UU?

- Para Trump la energía renovable es costosa y peligrosa y, especialmente la eólica 'offshore' (marina) no es deseable. Pero Estados Unidos apoya su crecimiento en la inteligencia artificial, que es también una necesidad de seguridad nacional. Y no se puede tener inteligencia artificial sin centros de datos, y estos no funcionan sin energía eléctrica. Los hechos hablan por sí mismos y la demanda eléctrica no para de subir.

- ¿Entonces?

- Es que a la política le responderá la realidad del mercado. El valor de Nvidia supera al de todas las compañías petroleras. Y Nvidia, Microsoft o Google no van a dejar que la falta de electricidad pueda poner en peligro el valor de su capital. La renovable seguirá creciendo.