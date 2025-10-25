Esteban pide «no prejuzgar» al presidente de Sidenor y separa su imputación de la operación Talgo

«No tiene nada que ver una cosa con la otra». Aitor Esteban ha dado este sábado un importante respaldo a la operación Talgo, en ... un momento en el que amenazaba con descarrilarse. El presidente del Euzkadi buru batzar ha desvinculado la entrada del consorcio vasco en el fabricante de trenes de la imputación de José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y el industrial que encabeza una iniciativa que supera los 150 millones de inversión público-privada.

El presidente del PNV, en declaraciones a los medios tras un acto en Iparralde, ha puesto en valor la importancia estratégica que tiene la operación para Euskadi. Pese a la imputación de Jainaga por la venta a Israel de acero para armas, ha reclamado que el desembarco del consorcio vasco en Talgo «se cierre este mes, como estaba previsto». Este apoyo no solo político, sino también económico –pues el Gobierno vasco aporta cerca de 70 millones– llega en un momento en el que las relaciones comerciales con Israel se han situado en el centro del debate público. De hecho, los partidos que componen el Ejecutivo, PNV y PSE-EE, impulsaron una proposición el jueves en el Parlamento para elaborar un inventario de las empresas con actividad en el país hebreo.

Evitar «juicios de valor»

Esteban ha insistido en que «no deben hacerse juicios de valor antes de que las circunstancias sean aclaradas». «Hay una acusación y la empresa también tendrá cosas que decir», ha reparado para después remarcar que no se «prejuzgue» a Jainaga, que está imputado concretamente por contrabando y por participación por complicidad en un delito de lesa humanidad por la Audiencia Nacional. El juez Francisco de Jorge justifica estos delitos porque la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización al Gobierno español y sin inscribirse en el registro correspondiente. Por otro lado, para argumentar el segundo delito sostiene que los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público.

La empresa, por su parte, optó ayer por guardar un cauteloso silencio. Se limitó a afirmar que «ha puesto el tema en manos de sus abogados y seguirá las indicaciones para responder al juez en el proceso iniciado». También recordó que «el 1 de julio suspendió todas las relaciones comerciales con Israel».