Parque eólico en Muras (Lugo) EP

España y Portugal deben invertir 50.000 millones anuales hasta 2030 para alcanzar las metas verdes de Bruselas

La Península Ibérica tendría que movilizar al menos 4.000 millones anuales adicionales en capital riesgo para equiparse a potencias líderes como Alemania

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:00

España y Portugal necesitan movilizar hasta 50.000 millones de euros adicionales al año en inversión pública y privada hasta 2030 para alcanzar los objetivos ... de transición energética y reindustrialización sostenible marcadas por Bruselas. Según los cálculos de la plataforma Cleantech for Iberia, la escasez de capital riesgo resulta «especialmente preocupante» para que la región pueda alcanzar esos objetivos pese a que la inversión en tecnologías limpias en estos dos países se incrementó un 38% el año pasado y se ha multiplicado por seis en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.

