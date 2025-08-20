España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio Las principales potencias marcan un nivel de precios por debajo del objetivo del BCE, que en su última reunión frenó las bajadas de tipos ante la incertidumbre por la guerra arancelaria

España sigue encabezando un mes más la inflación que marcan los países de la eurozona. En el mes de julio España marcó un nivel de ... precios del 2,7%, según los datos confirmados este miércoles por Eurostat, siete décimas por encima del 2% que marcó de media la eurozona, la misma tasa que el mes anterior. De esta forma, España lidera un ranking en el que el resto de grandes potencias del bloque se mantienen por debajo del 2%, el objetivo de precios establecido por el Banco Central Europeo (BCE).

Es el segundo mes consecutivo que la eurozona mantiene su tasa de inflación en el 2% y las tasas más bajas del bloque del euro las registraron Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%), mientras que las mayores subidas respecto a julio de 2024 se dieron en Estonia (5,6%), Letonia (3,9%) y Grecia (3,7%). En el caso de España la tasa de inflación armonizada (el indicador común para medir los precios en la zona euro) ascendió del 2,3% del mes de junio al 2,7% en julio y se posicionó siete décimas por encima de la media de la eurozona. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

