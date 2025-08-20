El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio

Las principales potencias marcan un nivel de precios por debajo del objetivo del BCE, que en su última reunión frenó las bajadas de tipos ante la incertidumbre por la guerra arancelaria

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:24

España sigue encabezando un mes más la inflación que marcan los países de la eurozona. En el mes de julio España marcó un nivel de ... precios del 2,7%, según los datos confirmados este miércoles por Eurostat, siete décimas por encima del 2% que marcó de media la eurozona, la misma tasa que el mes anterior. De esta forma, España lidera un ranking en el que el resto de grandes potencias del bloque se mantienen por debajo del 2%, el objetivo de precios establecido por el Banco Central Europeo (BCE).

