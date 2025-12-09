El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El tráfico del Puerto de Bilbao se ha reducido como consecuencia de los aranceles. Manu Cecilio

El escudo vasco contra los aranceles solo moviliza 12 de los 450 millones disponibles en avales

Las empresas apenas han recurrido a la oferta de financiación canalizada a través de Elkargi, que únicamente cuenta con 24 beneficiarias

Félix Montero

Félix Montero

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:06

«Tenemos que poner toda la carne en el asador». Esta es la premisa bajo la que el lehendakari ha situado la política industrial en ... el centro de su acción de Gobierno, con el objetivo de reactivar un tejido productivo debilitado por la falta de inversión. Este ánimo, sin embargo, chocó en abril con «una amenaza que no se veía en décadas». Así describió entonces Imanol Pradales la andanada arancelaria desatada por Donald Trump, quien impuso a Europa unos mal llamados aranceles recíprocos del 20% que en julio, tras un acuerdo con Ursula von der Leyen –firmado en los campos de golf del magnate–, rebajó al 15%. Sin embargo, sectores como la automoción y la siderurgia fueron excluidos de la rebaja y siguieron enfrentando tasas más altas.

