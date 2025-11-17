El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La CEO de Eroski Rosa Carabel, Luis Ángel Gómez

Eroski ultima una refinanciación con la que amortizará de forma anticipada sus preferentes

Rebajará el interés de los 500 millones de bonos que emitió hace dos años, liquida parte de los préstamos bancarios y da otro paso clave en la normalización de su deuda

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:36

Comenta

Hace dos años Eroski daba un paso de gigante para normalizar su situación financiera. Lograba 500 millones de euros en los mercados financieros colocando unos ... bonos con los que consiguió liquidar el final de su deuda histórica, que estaba, además, en manos de fondos y bancos oportunistas que la habían ido adquiriendo en la última década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  5. 5

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  6. 6

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  7. 7 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  8. 8

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  9. 9

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  10. 10 Nuria Fergó vive «el peor año de su vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Eroski ultima una refinanciación con la que amortizará de forma anticipada sus preferentes

Eroski ultima una refinanciación con la que amortizará de forma anticipada sus preferentes