Entrevista al CEO de Masorange: «Mantenemos todos los compromisos con Euskaltel, nadie tiene que tener dudas»

«¿Qué cambio va a haber en Euskaltel? Ninguno». Es el mensaje que el consejero delegado de MasOrange, la propietaria de la marca vasca, repite ... insistentemente. Meinrad Spenger ha estado esta semana en Euskadi, donde se ha reunido con las administraciones vascas para trasladar que el movimiento de la francesa Orange para quedarse con el 100% de MasOrange supondrá «pocos cambios o ninguno» en la hoja de ruta trazada. La apuesta por Euskadi y Euskaltel se mantiene, insiste, como tratando de despejar la niebla que levantan siempre los cambios en el accionariado de una compañía y que habían puesto a alerta a las administraciones vascas. Y es que el acuerdo en el seno de MasOrange supondrá la salida de los fondos KKR, Cinven y Providence, así como de los últimos accionistas vascos que quedaban, como José Eulalio Poza, el que fuera fundador de MásMóvil; la herramienta inversora de los Ybarra-Careaga, Onchena; e Inveready, el fondo de José María Echarri ubicado en San Sebastián. Spenger, con un apasionamiento del que ha hecho seña de identidad, dice que el proyecto es «parte de mi vida» y asegura su continuidad al frente de la empresa ya 100% en manos de la firma francesa con participación del Gobierno galo.

– MasOrange ha pasado a ser solo Orange, ¿qué va a cambiar?

– De momento, aún no se ha cerrado la transacción. Hay una formalización de la oferta que es probable que se ratifique en un acuerdo antes de final de año. A partir de ahí, ¿qué cambios habrá? Pues pocos o ninguno. Vamos a seguir manteniendo nuestra visión, que es la de ser líderes en satisfacción de los clientes.

– ¿Y en Euskaltel?

– Ninguno. Vamos a mantener todos los compromisos que asumimos hace años en relación a Euskaltel, como el de mantener la marca, que es la nuestra de referencia aquí, y dando continuidad al proyecto industrial en Euskadi.

– ¿Entiende las dudas que pueden generar en las instituciones los cambios en el accionariado de MasOrange?

– Nadie en el Gobierno vasco tiene que tener dudas. Tenemos un diálogo fluido con ellos y conocen nuestro firme compromiso con el territorio para ser referencia en telecomunicaciones.

– ¿Cuándo es la última vez que se ha reunido con el Gobierno vasco?

– Pues la última vez ha sido hoy mismo [la entrevista tuvo lugar el martes]. Podemos ser un aliado tecnológico muy importante para la sociedad vasca. Saben que no es un compromiso vacío. Euskaltel va a seguir siendo la referencia del grupo aquí con inversiones muy relevantes. Lo hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, con la red de fibra. Hace cuatro años casi todos los clientes de Euskaltel usaban una infraestructura de cable, hoy el 85% tienen una conexión de fibra óptica. Y para el año que viene hay iniciativas nuevas en términos de inversión ya garantizadas que los clientes vascos notarán.

– ¿De qué se trata?

– Euskadi va a ser el primer territorio del Estado con una red móvil totalmente renovada y migrada a la tecnología 'Open RAN', la última generación de redes móviles en colaboración con Ericsson. El compromiso de inversión es muy relevante y eso no va a cambiar, independientemente del accionista que tengamos.

– ¿Qué peso tiene Euskaltel y las empresas del grupo en Euskadi?

– En el País Vasco tenemos más de dos millones de servicios. Más o menos en líneas de banda ancha contamos 500.000 y 1,5 millones de líneas móviles. Es una cuota de más de la mitad de la población.

– Y la evolución de las marcas, ¿cómo crecen? ¿qué papel tiene Guuk?

– Euskaltel es nuestra marca de referencia en Euskadi. Más o menos un 55% de los todos los servicios de telecomunicaciones de móvil y fibra son Euskaltel. En el País Vasco, además de Euskaltel, que tiene una cuota de captación de clientes de más del 30%, tenemos también Guuk. Es una oferta más sencilla, muy digital, pero de altísima calidad y que está funcionando muy bien. Estamos muy contentos con ella.

– ¿Van a seguir manteniendo esa estrategia multimarca?

– Sí, completamos nuestra oferta con otras marcas como Orange, Yoigo, MásMóvil, Jazztel o Pepephone que tienen fortalezas en otros segmentos y, en muchos, son líderes.

– La adquisición de Orange del 100% del accionariado, ¿puede abrir la puerta a otro ERE?

– No. Vemos estabilidad en el empleo. Es uno de los compromisos que asumimos con los gobiernos central y vasco. Y no solo es estabilidad, los planes el año que viene pasan por el crecimiento de plantillas enEuskadi, especialmente en los perfiles tecnológicos, ciberseguridad, Inteligencia Artificial y centros de datos.

– ¿Seguirá siendo el consejero delegado de la compañía?

– MásMóvil y ahora MasOrange son parte de mi vida. He tenido la suerte de ser 'cocreador' de este proyecto junto a un equipo excelente, me ha acompañado gente muy bien preparada y comprometida. Y eso va a seguir así y yo lo haré en mi rol hasta que deje de crear valor, algo que no preveo que se produzca ni a corto, ni a medio plazo. Mantenemos un compromiso de continuidad con un proyecto industrial que crea valor concreto.

– ¿Dónde fija la clave de una empresa de telecomunicaciones: en el crecimiento en clientes o en el desarrollo de infraestructuras de red?

– Nosotros necesitamos una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios diferenciales a nuestras empresas, a las administraciones públicas y para crear un ecosistema tecnológico conectado. Estamos ya acostumbrados a que la puerta del garaje se abra de forma automática al leer la matrícula, pero ahora las calles se podrán iluminar en función del paso de personas y vehículos, los semáforos se autorregulará en función de los flujos de tráfico. Todo va a estar conectado, también nuestros electrodomésticos... Tenemos que tener un rol importante en todo ese desarrollo que requiere infraestructuras de primer nivel y talento tecnológico.

– MasOrange ha creado una macrored con Vodafone, ¿se mantiene el proyecto para que Euskaltel sea el gestor de esa infraestructura?

– Estamos implementando una compañía de red de fibra con Vodafone, PremiunFiber, que va a tener 12 millones de hogares conectados con una red ultramoderna y homogénea, que gestionará una compañía donde vamos a tener mayoría. En Euskaltel, en la sede Zamudio, tenemos un equipo que ya ha gestionado una red, que tiene esa experiencia –la de fibra del norte– y que la va a seguir gestionando.

– Hay un debate intenso sobre la remuneración de las redes eléctricas, ¿cree que el Estado debería participar más en las de telecomunicaciones?

– Evidentemente, nosotros siempre estamos dispuestos a colaboraciones con las administraciones. Hay servicios específicos o zonas rurales donde ya se están dando. Por ejemplo, en Madrid estamos desplegando una red 5G de emergencias que es pionera en España con el apoyo del Ministerio de Transformación Digital y con fondos europeos. También hemos creado nodos y antenas adicionales en municipios pequeños donde no suele ser rentable ampliar redes de telefonía móvil.

– Orange y MásMóvil se fusionaron para simplificar el mapa de las 'telecos' y permitir más inversiones, pero el sector sigue pidiendo más integración ¿qué está fallando?

– Lo uno no quita lo otro. Con nuestra fusión hemos ganado en innovación e inversión. En Euskadi se ha visto con nuestra nueva red de fibra. Y los primeros beneficiados son los consumidores. Las infraestructuras son clave y requieren invertir constantemente, el tiempo de vida de una red es de entre siete y diez años.

Centros de datos

– Son socios del Gobierno vasco para un 'data center' que arranca este año, ¿cómo está el proyecto?

– Está avanzando bien. Va a tener la tecnología de última generación y va a ser una iniciativa que estamos desarrollando con un consorcio de empresas de aquí para el tejido industrial y las administraciones públicas vascas. Además, Euskaltel tiene sus propios centros de datos en Derio y Zamudio, que vamos a ampliar con inversiones importantes en el territorio.

– Ese centro de datos que proyectan con el Gobierno tiene una potencia inicial de 2 MW, ¿prevén entrar en las grandes infraestructuras (100 MW) que están surgiendo ahora?

– Tenemos la aspiración de estar en los grandes proyectos de los centros de datos. Estamos trabajando en traer grandes proyectos a España. Estamos viendo donde se puede localizar.

– ¿Podría estar en Euskadi?

– Hay ciertas opciones de que esté en Euskadi, pero falta todavía concreción.

– Orange tiene participación del estado francés y el Gobierno de España es accionista de Telefónica, ¿le preocupa que goce de cierta preferencia?

– Confiemos en que no sea así. Nosotros tenemos buena experiencia con la administración pública. Ganamos hace poco parte de las comunicaciones móviles y fijas del Estado y prestamos un buen servicio. Nuestra aspiración en Euskadi es ser el mejor aliado delGobierno vasco porque tenemos activos diferenciales y las redes más modernas, así como el mejor talento tecnológico.

– La Unión Europea ha excluido el empleo de tecnología china en el desarrollo de 5G. Pero ahora se plantea la extensión también a la fibra, donde ustedes sí tienen marcas chinas.

– MásMóvil era el único operador móvil enEspaña que tenía el 100% de la red europea. Tras la fusión con Orange, la parte más sensible, que es la de la red core, sigue al 100% con tecnología de la UE. En la red fija sí hay una mezcla de diferentes orígenes: tenemos fabricantes europeos, americanos y también chinos, pero siempre cumpliendo con todos los requisitos de calidad y seguridad, y así lo seguiremos haciendo.

– Si se obligara a retirar toda la tecnología china de su red fija, ¿qué coste tendría?

– Creo que ahora no está encima de la mesa una revisión de los equipamientos de la infraestructura ya instalada. Si hay cambios respecto a instalaciones futuras, estamos abiertos a escuchar y debatir y a implementar cambios.