El CEO de MasOrange, Meinrad Spenger Mireya López
Meinrad Sepenger | CEO MasOrange

Entrevista al CEO de Masorange: «Mantenemos todos los compromisos con Euskaltel, nadie tiene que tener dudas»

Asegura que la adquisición del 100% de MasOrange por parte de Orange no afecta a los planes e inversiones vascas

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

«¿Qué cambio va a haber en Euskaltel? Ninguno». Es el mensaje que el consejero delegado de MasOrange, la propietaria de la marca vasca, repite ... insistentemente. Meinrad Spenger ha estado esta semana en Euskadi, donde se ha reunido con las administraciones vascas para trasladar que el movimiento de la francesa Orange para quedarse con el 100% de MasOrange supondrá «pocos cambios o ninguno» en la hoja de ruta trazada. La apuesta por Euskadi y Euskaltel se mantiene, insiste, como tratando de despejar la niebla que levantan siempre los cambios en el accionariado de una compañía y que habían puesto a alerta a las administraciones vascas. Y es que el acuerdo en el seno de MasOrange supondrá la salida de los fondos KKR, Cinven y Providence, así como de los últimos accionistas vascos que quedaban, como José Eulalio Poza, el que fuera fundador de MásMóvil; la herramienta inversora de los Ybarra-Careaga, Onchena; e Inveready, el fondo de José María Echarri ubicado en San Sebastián. Spenger, con un apasionamiento del que ha hecho seña de identidad, dice que el proyecto es «parte de mi vida» y asegura su continuidad al frente de la empresa ya 100% en manos de la firma francesa con participación del Gobierno galo.

