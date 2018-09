Encontrar una mina Jon Arregi y Josu Oleaga posan junto a uno de los equipos de minado de Innkubo Blockchain Technologies. / ROBERTO ARNAIZ La 'startup' bilbaína desarrolla una tecnología que logra un ahorro energético de hasta el 30% en el minado de la criptomoneda IRATXE BERNAL Lunes, 17 septiembre 2018, 00:44

Ahí donde les ven, tan impolutos, Jon y --- son mineros en día de labor. Ese es el nombre que se ha dado a quienes, como ellos, fabrican bitcoins, la reina de las criptomonedas, cada vez más conocida fuera de los ámbitos meramente tecnológicos gracias sobre todo a las altísimas cotizaciones que alcanzó a finales del año pasado. A mediados de diciembre, tras varias jornadas record sobre record, llegó a superar los 19.000 dólares. Hoy ronda los 6.500, que tampoco está nada mal como recompensa a los cuatro locos de la informática que hace diez años depositaron su fe -y algún dinero- en aquella iniciativa que pretendía crear una nueva moneda de la nada. Sería un medio de pago digital de implantación global y totalmente desvinculado de los factores que desencadenaron la crisis de 2007. Nada que ver con el sistema financiero tradicional. Además, abarataría las transacciones electrónicas, que podrían ser absolutamente confidenciales, y resolvería la falta de seguridad de los servicios de pago online. Casi nada.

¿Y quién emite una moneda cuya principal característica es estar totalmente descentralizada y, por tanto, libre del control de toda entidad ni banco central? Pues cualquiera que disponga de un equipo informático lo suficientemente potente como para desencriptar las ecuaciones que continuamente va lanzando el algoritmo ideado por los promotores de la criptomoneda. Cada ecuación resuelta ha de ser comprobada por todos los demás ordenadores conectados a la red y, una vez validada, una vez pasada esa 'prueba de trabajo' (PoW) se engarza al resto de operaciones ya cerradas creando una secuencia, una cadena de bloques llamada la 'blockchain'.

Ésta viene a ser una especie de libro de contabilidad en el que quedan registradas (y de nuevo encriptadas) absolutamente todas las transacciones realizadas en la red. Así se garantiza la veracidad de toda la información o que, por ejemplo, un mismo bitcoin no sea usado en más de una compraventa. De este modo, la falta de control por parte de bancos centrales o cualquier otra entidad queda sustituida por la extrema dificultad que supondría hacer que todos los mineros se pusieran de acuerdo en manipular la 'blockchain'. Por supuesto que se trata de una labor remunerada y los mineros cobran -en bitcoins, cómo no- una comisión por cada ecuación resuelta.

«El Bitcoin nació de la mano de un grupo de personas que quiso tener soberanía sobre su propio dinero. Tú eres tu ahorro y el valor de éste no depende de quién lo emita o lo deposite. El número de bitcoins en circulación está limitado a 21 millones, por lo que tampoco habrá inflación. Como todo, no es perfecto y han ido a apareciendo focos de control, pero sus características principales siguen siendo que no requiere de acceso al sistema financiero, que las transacciones se realizan entre particulares y de forma anónima, y que la red que lo controla está descentralizada, con lo que no hay censura ni puede haber, por ejemplo, bloqueos económicos», explica Jon Arregi, uno de los cinco socios de Innkubo Blockchain Technologies, una 'startup' bilbaína que ha desarrollado tecnología propia para realizar este minado de forma más eficiente.

Porque para poder dedicarse a minar hace falta contar con un equipo informático adecuado pero, sobre todo, y estar dispuesto a pagar el elevado gasto eléctrico de una instalación tan potente trabajando sin descanso. Está permanentemente conectada. «Hemos combinado hardware, refrigeración industrial y el Internet de las cosas para ofrecer a quienes se dedican al minado ahorros de entre un 20% y un 30% en el consumo y lograr además que, al no sobrecalentarse, prolongar la vida de los propios equipos», explica.

Ellos, por supuesto, son unos convencidos y no creen que el Bitcoin sea una moda o que su elevada volatilidad actual impida su desarrollo e implantación futuros. «Una moneda debe servir como medida de ahorro, como medida de cambio y como unidad de cuenta, y ya es viable para lo primero. Aún requiere maduración de la red, pero hay que tener en cuenta que, a pesar del boom, es muy joven. Sólo tiene 10 años, que es muy poco para unos objetivos tan ambiciosos. Y, aunque no lo parezca, se está estabilizando. De todas formas, la tecnología para la validaciones de las operaciones con prueba de trabajo tiene muchas otras aplicaciones. Nosotros hemos escogido centrarnos de momento en esta porque era ya la más madura», señala Arregi.

