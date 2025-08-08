El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un avión de Air Europa. R. C.

Turkish Airlines plantea una oferta vinculante para hacerse con una participación en Air Europa

El movimiento de la aerolínea turca llega después de que Lufthansa abandonase su intento para comprar parte de la compañía

C. A.

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:33

Turkish Airlines mueve ficha sobre Air Europa después de que tanto la alemana Lufthansa como Air France-KLM hayan rechazado seguir con las negociaciones para ... adquirir una participación en la compañía de la familia hidalgo. Sin competidores de por medio, la aerolínea de bandera turca ha confirmado que planea presentar una oferta vinculante para hacerse con una parte minoritaria de la empresa, con el objetivo de ampliar su negocio a través de una firma con la que conseguiría operar vuelos desde España a Europa y Latinoamérica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  2. 2

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  3. 3

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  4. 4 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  5. 5

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  6. 6

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  7. 7

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  8. 8

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  9. 9 El excomisionado de la dana acusado de falsear el título universitario, ingresado tras un intento de suicidio
  10. 10 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Turkish Airlines plantea una oferta vinculante para hacerse con una participación en Air Europa

Turkish Airlines plantea una oferta vinculante para hacerse con una participación en Air Europa