Telefónica ofrece las mismas condiciones que en el ERE de 2024

La negociación del ERE está cociéndose en la sede de Telefónica. Después de que la operadora planteara 6.088 despidos en España dentro del expediente ... de regulación de empleo (ERE) presentado a los sindicatos hace unos días, este lunes han comenzado los contactos con los representantes de los trabajadores. La compañía ha presentado su primera oferta con unas condiciones idénticas a las ofrecidas en el ERE de alrededor de 3.000 empleados que se cerró en 2024, a excepción de la prima de 10.000 euros de voluntariedad que se llevaron entonces los afectados.

Estas condiciones de partida son para tres de las siete filiales incluidas en el ERE, las que están incluidas en el convenio del sector (CEV): Telefónica España, Móviles y Soluciones y que agrupan a 5.040 afectados del total. La idea de la operadora es que las salidas sean a través de prejubilaciones preferentemente y con diferentes condiciones por tramos de edad. Según fuentes sindicales, los nacidos entre 1969 y 1971 recibirán el 68% de su salario hasta cumplir los 63 años, momento en el que se recortará al 38% hasta los 65. Para los nacidos entre 1965 y 1968, esos porcentajes serían del 62% y 34%, respectivamente. Mientras que para los más mayores se quedaría en el 52% y el 34%.

Además incorpora la actualización del 1% del salario regulado, reversibilidad de rentas (esto es que en caso de fallecimiento los herederos cobran las rentas del trabajador despedido), cobertura sanitaria, aportación extraordinaria al plan de pensiones y cobertura del coste de cotizaciones durante el desempleo.

Esta primera propuesta recuerda a las condiciones que la empresa aceptó en el acuerdo final del ERE de hace apenas dos años, que se cerró con 3.421 despidos aunque Telefónica había propuesto 5.100 en un primer momento. Las condiciones gustaron a la plantilla hasta el punto de que hubo más peticiones de adhesión al ERE que plazas disponibles de salida.

Pero los sindicatos rechazan esta primera oferta porque consideran algunas diferencias clave con el de 2024: Telefónica no aceptará salidas en las áreas críticas, aquellas donde tiene problemas para reclutar trabajadores (por ejemplo las secciones de 'cloud', ciberseguridad, inteligencia artificial, etc.) y no ha propuesto por ahora una prima de voluntariedad (el incentivo económico adicional para los voluntarios) y que en el último ERE sumaba otros 10.000 euros por persona. Entre las peticiones está también que la empresa adquiera el compromiso de crear empleo, con un objetivo mínimo del 10% y equilibrado por territorios. «Estas condiciones constituyen la base mínima imprescindible para avanzar hacia un acuerdo», señaló UGT en un comunicado.