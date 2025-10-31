El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EP

Orange cierra la compra del 50% de Masorange por 4.300 millones

La compañía francesa pasa a gestionar el 100% del capital del segundo operador español de telecos por ingresos y el primero por base de clientes

José A. González
Edurne Martínez

José A. González y Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:36

Comenta

Era un rumor que llevaba semanas rondando el sector de las telecomunicaciones y, finalmente, se realizó. En una operación relámpago, el gigante francés Orange compra ... el 50% que no controla de la firma Masorange y que hasta ahora estaba en manos del holding Lorca, en el que están presentes accionistas españoles, KKR, Providence y Cinven. Con esta transacción que alcanza los 4.300 millones de euros, la firma gala pasa a gestionar el 100% del capital del segundo operador español de telecos por ingresos y el primero por base de clientes. Se prevé la firma de un acuerdo vinculante antes de finales de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  3. 3

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  4. 4

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  5. 5

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  6. 6

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  7. 7 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  8. 8

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  9. 9

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  10. 10 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Orange cierra la compra del 50% de Masorange por 4.300 millones

Orange cierra la compra del 50% de Masorange por 4.300 millones