El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Kutaisi-Bilbao Basket
Jensen Huang, CEO de Nvidia. Reuters

Nvidia, primera compañía en superar los cinco billones de dólares de valoración en Bolsa

La fiebre por la IA eleva el valor del gigante tecnológico a cifras nunca antes vistas en la historia

José A. González

José A. González

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:34

Comenta

Primero fueron los cuatro billones de dólares (trillions en inglés) y ahora ha cruzado la barrera de los cinco. Nvidia no tiene techo ni ... señales de desgaste. La euforia en torno a la compañía estadounidense y su capacidad para situarse en el centro de la revolución de la inteligencia artificial la han convertido en la primera firma del mundo en superar los cinco billones de dólares de capitalización bursátil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  3. 3

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  4. 4

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  5. 5

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  6. 6 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  7. 7

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  8. 8 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona
  9. 9

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo
  10. 10

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nvidia, primera compañía en superar los cinco billones de dólares de valoración en Bolsa

Nvidia, primera compañía en superar los cinco billones de dólares de valoración en Bolsa