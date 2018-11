La ministra de Industria descarta el rescate público de La Naval La ministra de Industria, Reyes Maroto, junto a representantes de los gobiernos central y vasco y miembros del comité de La Naval. / Efe Reyes Maroto se ha reunido hoy en Bilbao con el comité del astillero MANU ALVAREZ Lunes, 12 noviembre 2018, 16:48

La ministra de Industria, Reyes Maroto, se ha reunido hoy en Bilbao con el comité de empresa de La Naval de Sestao, astillero que se encuentra en situación de quiebra y en el inicio de su proceso de liquidación judicial. La titular de la cartera industrial en el gabinete de Pedro Sánchez ha insistido en rechazar un rescate público del astillero, entendido como tal la compra de la empresa por parte de la administración pública, que los sindicatos reclaman como vía más segura para evitar la pérdida de puestos de trabajo y la desaparición de la construcción de buques en estas instalaciones. En el encuentro también ha participado un representante del Gobierno vasco y el secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco.

La ministra, que se encontraba en el País Vasco para asistir a un Foro de Turismo Industrial, no tenía previsto acudir al encuentro aunque finalmente lo ha hecho. «Soy una persona dialogante y era obligado recibirles para poder transmitirles el trabajo que estamos desarrollando tras conocer el ERE de extinción y saber de primera mano sus reivindicaciones, así que no he tenido inconveniente en acceder a modificar mi agenda», ha apuntado. Como señal de acercamiento, el comité también ha accedido a desconvocar la concentración que habían programado para esta mañana para protestar por su inicialmente anunciada ausencia de dicha reunión. En el encuentro, la titular de Industria ha asumido el compromiso de convocar una nueva reunión, previsiblemente en el plazo de unas dos semanas, con el objetivo de presentar estudios jurídicos que justifiquen la imposibilidad de rescatar el astillero con dinero público.

El encuentro había sido solicitado por los sindicatos para conocer de primera mano todas las gestiones realizadas por el Gobierno central en el intento de salvar el astillero, así como para hacer llegar a la ministra su reclamación de que los poderes públicos asuman la propiedad de la empresa. El Gobierno vasco ya había anticipado que esa operación es «imposible», debido a las limitaciones que impone la Comisión Europea al rescate de empresas en crisis. El Ejecutivo vasco se ha comprometido, sin embargo, a tomar una participación de «acompañamiento» en el caso de que algún empresario privado decida hacerse con el astillero, previsiblemente en el proceso de liquidación que se iniciará en breve. Los sindicatos han reclamado al Ministerio que, como medida provisional, la compañía pública Navantia transfiera carga de trabajo a La Naval, con el objetivo de mantener la actividad en Sestao, a la espera de que pueda fructificar la búsqueda de un nuevo propietario para la empresa. Esta opción tiene sus complicaciones, ya que las instalaciones de Navantia tampoco están saturadas en la actualidad y los sindicatos tienen abierta una negociación con la empresa que, previsiblemente, puede sustanciarse con alguna fórmula de ajuste de plantilla.

Todo apunta a que el administrador concursal comunicará en breve la presentación foral del expediente de rescisión de contratos, que abrirá un periodo de negociaciones para intentar pactar las indemnizaciones de los 177 empleados fijos de La Naval.

La ministra ha trasladado a los representantes de la plantilla un resumen de las gestiones que ha realizado hasta ahora el Gobierno central para intentar mantener la actividad en el astillero. Un proceso de que ha estado centrado en intentar que el armador holandés Van Oord decida terminar la draga 'Vox Alexia', cuya construcción está paralizada en La Naval desde hace algo más de un año. En reiteradas ocasiones Van Oord ha transmitido que no desea continuar con su encargo hasta que La Naval tenga un nuevo propietario, aunque el secretario de Estado de Industria ha manifestado hoy que el Gobierno «seguirá intentándolo».