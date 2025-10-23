El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Trabajadores de Michelin, a la entrada de la fábrica de Vitoria Rafa Gutiérrez

Michelin Vitoria deberá abonar una prima de 2023 a los trabajadores que estaban de baja entonces

La Audiencia Nacional estimar parte de la demanda de los sindicatos nacionalistas y CGT contra la multinacional francesa

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:21

Comenta

Un año después de la apertura del frente sindical en Michelin Vitoria por la prima única que la multinacional abonó a la plantilla en noviembre, ... la Audiencia Nacional ya ha dictado sentencia. La magistratura notificó ayer a los sindicatos que llevaron la cuestión a los tribunales -ELA, LAB, ESK y CGT- su decisión, que estima parcialmente las reclamaciones formuladas por las centrales.

