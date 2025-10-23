Michelin Vitoria deberá abonar una prima de 2023 a los trabajadores que estaban de baja entonces

Un año después de la apertura del frente sindical en Michelin Vitoria por la prima única que la multinacional abonó a la plantilla en noviembre, ... la Audiencia Nacional ya ha dictado sentencia. La magistratura notificó ayer a los sindicatos que llevaron la cuestión a los tribunales -ELA, LAB, ESK y CGT- su decisión, que estima parcialmente las reclamaciones formuladas por las centrales.

En concreto, según la versión de los sindicatos, Michelin deberá abonar esa prima a los trabajadores que estaban entonces de baja, a quienes estaban de excedencia por cuidados, no restar de ese plus el tiempo que cada empleado ha estado con una incapacidad temporal y pagar a los trabajadores que ya no estaban en la empresa esa fecha por razones ajenas a su voluntad como despidos previos a noviembre de 2023. Todos esos colectivos estaban excluidos de ese bonus que ahora sí deberán percibir salvo que la multinacional francesa recurra esa sentencia de la Audiencia Nacional.

«Aunque no hayamos logrado todas las pretensiones que se recogían en la demanda, ha quedado demostrado que, al menos en unos colectivos, sí que se debería de haber abonado la prima», señalaron las centrales anoche a través de un comunicado.

«Prebendas»

«Aquellos sindicatos que durante estos casi 2 años no han aportado nada, han menospreciado este proceso, o directamente se han colocado frente a él, deberían de recapacitar del papel que han jugado. Se nos ha acusado de que este proceso haya amenazado y haya podido condicionar pagas futuras», reprocharon en referencia al resto de siglas presentes en el comité de la Avenida del Cantábrico.

«No podemos dar por bueno que la empresa practique discriminaciones hacia nadie. También ha quedado demostrado que hay otra forma de hacer sindicalismo, frente a aquellos que parecen defender más los intereses de la empresa, por mantener prebendas propias para ellos mismos», concluyeron.