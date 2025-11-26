Michelin Vitoria cerrará una línea de ruedas para turismo en 2026

La dura coyuntura del sector de la automoción vuelve a dejar afecciones en Vitoria. La dirección de Michelin ha presentado este miércoles su propuesta de ... calendario para el año que viene y plantea un nuevo ajuste de la producción.

La multinacional francesa ha comunicado a los sindicatos que a lo largo del año que viene cerrará la línea 1 de neumáticos de turismo, donde la producción para el próximo curso será de 8,2 millones de cubiertas frente a los 8,8 que se habían programado el curso pasado, donde llegó parte de trabajo de las fábricas cerradas en el país galo. Con todo, esa previsión inicial no se ha cumplido y la planta de la Avenida del Cantábrico cerrará el 2025 en el entorno de los ocho millones de ruedas.

El clausurado es uno de los seis talleres que se dedicaban a esta actividad, que cesará su actividad a lo largo del primer semestre y será desmontada en la segunda mitad de año. Esta unidad fabricaba ruedas de 16 y 17 pulgadas, lejos de las 19 ó 20 que montan los nuevos vehículos que están saliendo al mercado. En este sentido, fuentes de la empresa señalan que el ajuste se da «para optimizar la capacidad de producción» y orientarla hacia «productos de mayor valor añadido».

A ingeniería civil

La clausura implica el desmontaje de «una budinadora», varias máquinas y «66 prensas de cocción» para esos neumáticos según ha comunicado UGT a sus afiliados. La central cifra en un 16% el recorte de la capacidad productiva en el segmento de turismo y detalla que implica una «modificación sustancial de las condiciones de trabajo», una expresión que recuerda al fantasma de las 150 salidas que propuso la multinacional hace dos años.

Sin embargo, esta vez tanto empresa como fuentes del comité confirman que no habrá despidos. Y es que buena parte de ese excedente en turismo se trasladará a las líneas de ingeniería civil, donde se plantea un aumento de trabajo para el próximo ejercicio en los talleres de las ruedas más grandes.

El recorte en Vitoria no es el único de Michelin, que también va a eliminar otra línea de turismo en Alemania. Ahora se abre un plazo para la negociación del calendario laboral para el año que viene. Sindicatos y empresa tendrán una nueva reunión este viernes para buscar un acuerdo.