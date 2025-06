Mercedes Vitoria no trabajará hasta mediados de septiembre por la baja demanda y las obras de la plataforma eléctrica

Fin a la incógnita. Los trabajadores de Mercedes Vitoria ya saben cómo será este verano en la fábrica. Después de meses de incertidumbre y ... tres meses en los que cada semana se ha mandado a grupos de hasta 500 trabajadores a casa -una fórmula que se permitió gracias a la activación de una serie de jornadas a principios de año contempladas en el calendario laboral pactado con ELA, UGT y Ekintza-, la dirección de Bernd Krottmayer confirmó ayer a los sindicatos que durante este próximo verano la plantilla estará seis semanas sin trabajar entre vacaciones y las obras de la VAN.EA, la plataforma eléctrica que permitirá fabricar a pleno rendimiento la VLS -la versión de pasajeros- a partir de marzo del año que viene.

La medida aumentará de nuevo la 'deuda' de horas no trabajadas por la plantilla después de una primavera en la que se ha ido recortando esa diferencia entre lo pagado y lo trabajado a base de novenas horas y sábados. Las perspectivas con las que trabajan empresa y parte social es que puedan suspenderse unas diez jornadas de trabajo para hacer frente a las obras. De este modo, el planteamiento que ha presentado la cúpula de Mercedes a las centrales es el de un verano con seis semanas sin trabajar para el grueso de la plantilla.

Los 5.000 empleados de la planta alavesa, según ese cronograma, no estarían trabajando juntos hasta la semana 38 del año; esto es, hasta el 15 de septiembre. Los dos turnos de las divisiones de Montaje Bruto, Pintura y Montaje Final no estarían juntos en la factoría hasta esa fecha. Y hasta el 8 de septiembre no habría nadie trabajando en la planta, quitando el personal de mantenimiento. Durante la segunda semana de ese mes la situación será diversa según los turnos y las divisiones, pero la normalidad no volverá hasta ese día 15.

La decisión de Mercedes confirma lo que ya avanzó EL CORREO en febrero, cuando ya se planteó este escenario para la Avenida de Los Huetos. En el año con menos producción prevista desde la pandemia -122.634 unidades-, de momento «no hay variaciones de programa de producción», «por lo que se mantienen las previsiones de modelos de trabajo que tenemos hasta ahora», concreta un comunicado de Comisiones Obreras remitido a la plantilla ayer por la tarde.

El reto para lidiar con esta baja demanda de furgonetas, volverá, no obstante, tras las vacaciones. En otoño, con los mecanismos de flexibilidad limitados y en una época donde suelen darse recortes productivos, la amenaza del ERTE volverá a sobrevolar a la planta, que este año ya ha tenido que ver cómo no se renovaban los contratos de 300 trabajadores eventuales y se hacían movimientos internos entre departamentos para evitar el expediente a toda costa.