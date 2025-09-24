Mercedes Vitoria termina la fase de prototipos y ensaya la producción en serie de la furgoneta eléctrica

Primer paso completado. Los tests para fabricar las primeras furgonetas de la VAN.EA en las plantas de prototipo son ya historia en Mercedes Vitoria ... . Después de cinco meses de intenso trabajo en la Avenida de Los Huetos, la multinacional dio hace dos semanas luz verde a esta primera fase y este miércoles ha hecho público que comienza a ensayar la fabricación en serie de los modelos eléctricos.

La factoría alavesa fue testigo hace dos semanas de un importante ajetreo entre proveedores, empleados y directivos. La importancia de este paso era tal que, según fuentes consultadas por este periódico, acudieron hasta Vitoria directivos de la matriz para validar el proceso de prototipado. No es baladí que Francesco Ciancia, jefe de Operaciones de Mercedes Benz Vans a nivel global estuviese presente en la apertura del bosque contiguo a la factoría.

La dirección del grupo ha querido verificar de primera mano que todo sale según lo previsto. Durante estos meses, las furgonetas realizadas en estas instalaciones, camufladas con la tradicional pintura blanca y negra que ya mostró Mercedes a principios de año, han circulado por el recinto de la factoría para comprobar que eran funcionales. Hace unos pocos días volvieron ser vistas por vías de la ciudad como la Avenida San Prudencio, donde iba de nuevo con el cebreado de camuflaje, sin la elegancia con la que fueron presentadas en el Salón Internacional de Shanghái antes de verano. Ahora Mercedes ha hecho pública una instantánea de uno de estos prototipos en uno de los principales accesos de la planta de la Avenida de Los Huetos.

Según el director de la factoría -la más grande de Euskadi-, Bernd Krottmayer, Vitoria «es el primer centro del mundo» en alcanzar este estado de maduración para producir la VLE, la versión de pasajeros. «Más del 90% de las obras en la planta han sido completadas y los primeros tests de producción ya han comenzado», ha asegurado el ejecutivo. «El equipo está altamente motivado para empezar el año que viene (con la fabricación ordinaria) y así hacer una labor pionera. Estoy muy orgulloso de que nuestra fábrica haya sido capaz de implementar toda la preparación en el tiempo más corto posible; esto muestra la alta flexibilidad de la planta. Estamos listos para construir el futuro de Mercedes Vans», ha concluido.

Los tests previos, los de prototipado orientados a encarrilar el proceso de montaje de cara a industrializarlo, han servido para ajustar todo con el fin de pasar a la segunda fase: el testeo en las naves de Montaje Final, que es lo que ahora anuncia Mercedes.

Esa nueva etapa está diseñada, según confían fuentes del seno de la empresa, para asegurar la «montabilidad» de las futuras furgonetas de la VAN.EA. Ahora, por tanto, no se prueba tanto el encaje de las piezas en sí como la capacidad de las naves de Montaje Final para poder alternar la elaboración de modelos ya existentes como la Vito o la Sprinter junto a las furgonetas definitivas. Es decir, preparar a la factoría para asumir tandas de trabajo en las que pasen por las líneas de producción cinco Vitos, una Vito eléctrica, una nueva furgoneta de la VAN.EA y, de nuevo, vehículos como los que ya se montan en Vitoria.

«La VLE está integrada en la producción presente de la planta de Vitoria. Inicialmente como un vehículo eléctrico, después como un modelo de combustión», asegura la multinacional en referencia a la plataforma VAN.CA. «Esto significa que distintos modelos de Mercedes procederán de la misma línea de ensamblaje con flexibilidad», concreta el grupo teutón. Para la plataforma de gasolina para la que Mercedes ha alquilado a Merlin la antigua nave de Fagor, tal y como avanzó este periódico en exclusiva este periódico.