Mercedes Vitoria eleva un 6% su producción de furgonetas impulsada por la plataforma eléctrica

Mercedes Vitoria ya tiene un primer boceto de cómo será el 2026, el año del debut de las nuevas furgonetas eléctricas con la plataforma ... VAN.EA. La dirección ha comunicado este lunes a los sindicatos que el plan para el próximo ejercicio será fabricar 132.137 modelos, una cifra ligeramente superior a lo que pronosticó hace un año, cuando cargó 124.000 unidades a su programa productivo.

El 2025, no obstante, cerrará por debajo de esa cifra, que finalmente se ha ajustado a 118.380 vehículos, una de las cifras más bajas de la historia reciente de Mercedes. Unas 11.000 unidades de las fabricadas en 2026 serán modelos de la VAN.EA como los que se están testando estos días en las naves de Montaje Final de la Avenida de Los Huetos, según han detallado fuentes del seno de la fábrica a este periódico.

En este ejercicio el último día de trabajo será el 19 de diciembre. Las líneas de producción no volverán a arrancar en la factoría vitoriana hasta el 12 de enero. Además, se activan los sábados 17, 24 y 31 de ese mes como jornadas de trabajo para todas las líneas de la factoría.

Fin de las novenas horas

Los modelos de trabajo se van a ver alterados en la planta alavesa. En Pintura se recuperarán desde enero los tres turnos sin las novenas horas tan criticadas por los sindicatos: dos de ocho horas y una tanda nocturna de 6,5 horas. En estas líneas se volverá a tres turnos de ocho horas cuando entren por las naves las furgonetas eléctricas.

En Montaje Bruto el funcionamiento será similar entre quienes trabajen en los modelos actuales hasta que lleguen los eléctricos, cuando las cosas se verán alteradas las cosas. En Montaje Final inicialmente el funcionamiento será distinto y un poco excepcional, con dos turnos de ocho horas y media, aunque la idea con la que se trabaja en el equipo de Bernd Krottmayer es que en la segunda mitad del año se pase a tres turnos normales, como hasta 2024.

El calendario definitivo, sin acuerdo con la parte social, ya se ha remitido a los 5.000 trabajadores de la factoría alavesa.