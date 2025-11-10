El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jesús Andrade

Mercedes Vitoria eleva un 6% su producción de furgonetas impulsada por la plataforma eléctrica

La empresa calcula que fabricará 132.137 unidades. Alrededor de unas 11.000 serán los nuevos modelos 'full-electric'

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:35

Comenta

Mercedes Vitoria ya tiene un primer boceto de cómo será el 2026, el año del debut de las nuevas furgonetas eléctricas con la plataforma ... VAN.EA. La dirección ha comunicado este lunes a los sindicatos que el plan para el próximo ejercicio será fabricar 132.137 modelos, una cifra ligeramente superior a lo que pronosticó hace un año, cuando cargó 124.000 unidades a su programa productivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  7. 7 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»
  8. 8

    Selton, el más aclamado en San Mamés: «Seguro que mi familia ha soltado alguna lágrima»
  9. 9

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mercedes Vitoria eleva un 6% su producción de furgonetas impulsada por la plataforma eléctrica

Mercedes Vitoria eleva un 6% su producción de furgonetas impulsada por la plataforma eléctrica