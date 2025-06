Mercedes Vitoria contratará a 300 trabajadores para cubrir una semana más de vacaciones en otoño

Después de meses de vaivenes y denuncias de ESK y UGT contra las novenas horas que la plantilla lleva trabajando desde marzo -en abril esta ... medida pasó a afectar a los dos turnos de producción-, Mercedes Vitoria mueve ficha. Según ha comunicado la dirección a la plantilla este martes, la multinacional alemana ha abierto una negociación con los sindicatos para ofrecer una semana más de vacaciones a la plantilla durante el mes de otoño y contratar a 300 trabajadores con el fin de compensar las jornadas más largas con las que está trabajando la plantilla.

La negociación empezó con este ofrecimiento de la dirección de Bernd Krottmayer a los sindicatos el pasado viernes, aunque de momento no se ha alcanzado ningún acuerdo. Según la cúpula de la fábrica -la mayor de Euskadi- el planteamiento sería dar un descanso de 7 días laborables divididos en dos grupos de 3 y 4 días respectivamente y que se repartirían entre la plantilla durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

De esos siete días de descanso, seis se gestionarán por medio de la conocida como cuenta flexible -donde se suman las horas de trabajo que 'deben' los trabajadores a la empresa-, «suponiendo una ralentización de la devolución de los saldos de horas negativos». La séptima jornada se entregaría como día libre a la plantilla de forma 'gratuita' por parte de la empresa.

Según explica la empresa en ese comunicado, los descansos «estarán anexos a fines de semana para maximizar el descanso y será posible acordar entre los trabajadores su asignación durante el periodo». «Cuando los días de descanso estén anexos a un sábado, los trabajadores quedarán eximidos de acudir a trabajar ese sábado de producción», puntualiza la dirección de Bernd Krottmayer.

Mercedes, asimismo, se comprometería a aplicar esta medida en 2026 en caso de que las cuentas continuén en saldos negativos y se siga trabajando a dos turnos de nueve horas. Ese ejercicio será el primero en el que se produzca la nueva furgoneta eléctrica de lujo, de la que ya se están elaborando los primeros prototipos en la Avenida de Los Huetos, tal y como avanzó este periódico. Entre el ofrecimiento de la empresa destaca también que el 5 de septiembre sería una jornada libre para toda la plantilla esté o no de vacaciones.

Nueva reunión el viernes

«Lamentablemente, esta propuesta aún no ha sido aprobada por la parte social. No obstante, como empresa, estamos dispuestos y abiertos al diálogo para lograr ambos objetivos: el cumplimiento del programa y la transformación de nuestra fábrica, por un lado, y la reducción de la exigencia del modelo de trabajo para los trabajadores, por el otro», concreta el escrito de la cúpula de Bernd Krottmayer.

Para seguir negociando, empresa y representantes de los trabajadores volverán a sentarse el próximo viernes para una medida en la que la dirección pide a las centrales que consideren «sus ventajas y beneficios para los trabajadores». «De no ser así, lamentablemente no será posible activar la contratación y organizar descansos para todos los trabajadores afectados por el modelo de trabajo de 9 horas, al encontrarse muchos de sus saldos de horas en signo negativo, debido a los 36 días laborables que no se trabajaron durante el año 2024», concluye Mercedes.