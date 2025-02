Mercedes activa todos los sábados del año como laborables desde el 31 de marzo

Mercedes Vitoria ha comunicado al comité de empresa que el programa de producción de este 2025 hace necesario abrir un turno de nueve horas que ... se concretará en la activación de todos los sábados del año, empezando por el 5 y 12 de abril. La empresa se reserva asimismo la posibilidad de habilitar un segundo turno de nueve horas «si fuera necesario», han explicado fuentes sindicales, aunque de momento no confirma si dará el paso. Todo dependerá de cómo evolucionan los pedidos las próximas semanas.

El anuncio se ha producido este viernes durante la reunión de la llamada Comisión de Ordenación del tiempo de trabajo, que se convoca periódicamente para reorganizar los calendarios en función de las necesidades de producción de la factoría.

Lo planteado por la dirección de planta de la Avenida del Cantábrico es que es que partir del 31 de marzo se habilitará un turno de 9 horas en el turno de tarde, de 14:00 a 23:00 horas, y todos los sábados del año desde ese momento a excepción de los días 26 de abril y 2 de agosto.

Según exponen desde CC OO en el calendario acordado por ELA, UGT y Ekintza, «se decidió no activar el sábado 19 de abril, 3 de mayo y el 26 de julio, pero no el 26 de abril o el 2 de agosto que no se cerró en el acuerdo». Una decisión que no contó con el respaldo de la propia Comisiones Obreras, que planteó «el profundo rechazo a trabajar sábados previos a puentes o vacaciones».

La empresa requirió al comité que cerrase un acuerdo para no activar estos sábados (26 de abril y 2 de agosto), requisito indispensable por convenio para activar turnos de 9 horas. Todos los sindicatos acordaron no trabajar esos sábados.