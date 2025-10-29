Mercedes mantiene la caída de beneficios y las ventas de furgonetas siguen un 13% por debajo de las de 2024

El frenazo de la automoción mantiene en negativo las cuentas de Mercedes. La multinacional alemana ha presentado este miércoles los resultados del tercer trimestre, que ... confirman la caída de beneficios. En el acumulado del año, la marca de la estrella ha obtenido 3.878 millones de euros, menos de la mitad que en 2024, cuando a estas alturas del ejercicio las cuentas marcaban 7.806 millones en ganancias.

Un descenso que, sobre todo, llega por la vía de los márgenes, ya que las ventas no han caído tanto: un 8% en el global del grupo teutón. Aunque la división importante para Euskadi, la de furgonetas, es la que peor marcha acumula, con una caída de la facturación del 13,7%. Aunque se han conseguido reducir los costes de producción, han crecido los gastos en ventas y en investigación, lo que ha lastrado todavía más las cuentas de Mercedes hasta hacer un boquete mayor.

El agujero en furgonetas, paradójicamente, no tiene tanto una explicación en Europa como en el resto del mundo. En el Viejo Continente, la venta de modelos ha caído 'sólo' un 8,6% e incluso ha crecido en países como Alemania. Sin embargo, en Norteamérica se han colocado 16.000 unidades menos, con un descenso del 36,8% en Estados Unidos tras la llegada de los aranceles de Trump. En Asia el ejercicio acumula un descenso de furgonetas del 16,7% más agravado en China, donde la caída alcanza un 27%.

Por modelos las noticias no son halagüeñas para Álava. La Vito es el segundo modelo que peor evolución está experimentando: se han vendido 14.000 unidades menos en los tres trimestres de 2025 que en el mismo periodo de 2024: 63.730 furgonetas frente a 77.003. Sólo registra peores cifras las Sprinter, otro modelo que también se fabrica en la Avenida de Los Huetos.

Crecen los eléctricos

En el apartado de noticias positivas, lo buenos es que cada vez hay más demanda de furgonetas eléctricas. Mercedes ha colocado en el acumulado del año 8.000 más que en 2024, y por ahí es por donde va a ir parte de la apuesta de la multinacional alemana, que contempla la puesta en marcha de la plataforma 'full-electric' en Vitoria para la primera mitad de 2026. Después llegará el momento de renovar las unidades de combustión, algo que ocurrirá, si nada cambia, en mayo de 2028.