El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
Vista aérea del parque Juna en el estado indio de Rajastán R.C.

El mayor proyecto de Acciona Energía en India producirá electricidad renovable para abastecer 840.000 hogares

Con más de 750.000 módulos fotovoltaicos, la planta Juna producirá 800 GWh al año

C. P. S.

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:40

Acciona Energía, la filial de renovables del grupo Acciona, ha puesto en marcha la planta fotovoltaica Juna, de 412MWp, en el estado indio de Rajastán. ... Con más de 750.000 módulos fotovoltaicos se trata del mayor proyecto de la compañía española en el país asiático: producirá 800 gigawatios/hora (GWh) de electricidad verde al año, suficiente para abastecer a 840.000 hogares, y evitará la emisión de 724.000 toneladas anuales de CO2. El 70% de la producción de la planta se suministrará a Manikaran Power Limited, una de las mayores empresas de comercialización de energía de India, a través de un PPA de 15 años, mientras que el 30% restante se destinará al mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  3. 3 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  5. 5

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  6. 6 Así deben acceder los aficionados del Athletic a San Mamés en el partido de Champions contra el Arsenal
  7. 7

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  8. 8

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  9. 9 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  10. 10

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El mayor proyecto de Acciona Energía en India producirá electricidad renovable para abastecer 840.000 hogares

El mayor proyecto de Acciona Energía en India producirá electricidad renovable para abastecer 840.000 hogares