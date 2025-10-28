El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. RC

Iberdrola dispara sus beneficios un 17% hasta los 5.116 millones y vuelca su inversión en EE UU y Reino Unido

La compañía ingresó hasta septiembre 33.863 millones, un 2,3% más que el año pasado, mejora el dividendo al accionista un 8% y sus previsiones para fin de año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 08:52

Comenta

Iberdrola está cerca de alcanzar su objetivo marcado para este año en los 6.000 millones de beneficio histórico ya que hasta septiembre ha informado ... de unas ganancias de 5.116 millones, un 16,6% más que en los nueve primeros meses de 2024. Dados estos buenos resultados, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán, ha mejorado sus previsiones para cierre de año hasta los 6.600 millones, un beneficio récord en su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 Muere a los 64 años el exportero vasco José Manuel Ochotorena
  8. 8 Fraude, bajas y detectives: el nuevo triángulo del mercado laboral
  9. 9 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  10. 10

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Iberdrola dispara sus beneficios un 17% hasta los 5.116 millones y vuelca su inversión en EE UU y Reino Unido

Iberdrola dispara sus beneficios un 17% hasta los 5.116 millones y vuelca su inversión en EE UU y Reino Unido