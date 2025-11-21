El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un avión de la compañía TAP Portugal. EP

IAG se lanza también a por la portuguesa TAP para convertirla en su sexta aerolínea

La matriz de Iberia competirá contra Air France-KLM y Lufthansa aunque aún no compromete una oferta en firme

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

El grupo IAG, matriz de Iberia, confirmó este viernes su interés formal al Gobierno de Portugal para comprar el 44,9% de la aerolínea TAP ... Air Portugal, en proceso de privatización. Antes de concretar la oferta quiere detallar algunos puntos con el gobierno luso, pero el grupo presidido por Luis Gallego entra en la carrera por al aerolínea portuguesa junto a Air France-KLM y Lufthansa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Desahucian a una de las cuatro familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  4. 4 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  7. 7

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  8. 8

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  9. 9

    «Más de un paciente me ha tocado el culo cuando me acercaba a su cama»
  10. 10

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo IAG se lanza también a por la portuguesa TAP para convertirla en su sexta aerolínea

IAG se lanza también a por la portuguesa TAP para convertirla en su sexta aerolínea