IAG se lanza también a por la portuguesa TAP para convertirla en su sexta aerolínea

El grupo IAG, matriz de Iberia, confirmó este viernes su interés formal al Gobierno de Portugal para comprar el 44,9% de la aerolínea TAP ... Air Portugal, en proceso de privatización. Antes de concretar la oferta quiere detallar algunos puntos con el gobierno luso, pero el grupo presidido por Luis Gallego entra en la carrera por al aerolínea portuguesa junto a Air France-KLM y Lufthansa.

El objetivo de IAG es convertir a TAP en su sexta aerolínea tras Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, y después de no haber podido terminar con éxito la fusión con Air Europa hace poco más de un año por las elevadas exigencias de Bruselas.

«Creemos que TAP tiene un potencial significativo dentro de IAG», indicó la compañía en un comunicado, explicando que el modelo descentralizado de IAG «ofrece márgenes líderes en el sector» y se ajusta a la «ambición» del Gobierno portugués de proteger TAP. Además, señaló que la trayectoria de IAG demuestra que invierten para fortalecer sus aerolíneas, lo que «beneficia a los clientes, los empleados, las economías locales y los accionistas».

La privatización anunciada por el Gobierno portugués estaría destinada al 44,9% de las acciones de la aerolínea -el 5% está reservado para los trabajadores de TAP- y el proceso se dividirá en varias fases. La primera de ellas, en la que las compañías deben postularse como candidatas, finaliza este sábado 22 de noviembre y por ello IAG ha presentado este viernes su interés formal.

El Gobierno luso ha establecido que los licitadores deben ser aerolíneas o grupos con unos ingresos anuales de al menos 5.000 millones de euros. Las propuestas serán analizadas en función de varios parámetros, aunque es imprescindible que haya compromiso de ampliar la flota, mantener el 'hub' en Lisboa y proteger la red de rutas, especialmente hacia los países de habla portuguesa.