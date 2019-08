EE UU prorrogará otros 90 días el veto a Huawei, según medios locales Afp El día que finalizaba la moratoria, el Gobierno de Trump podría ampliarla otros tres meses y dejar a sus empresas mantener operaciones comerciales con el gigante tecnológico chino E. MARTÍNEZ Madrid Lunes, 19 agosto 2019, 10:18

Las empresas estadounidenses tendrán otros 90 días para hacer negocios con el gigante tecnológico chino Huawei. El Gobierno de Estados Unidos anunciará este lunes una nueva prórroga de tres meses después de que el pasado 20 de mayo estuviera anunciado el comienzo del veto de Trump a la empresa asiática pero el presidente concediera una moratoria hasta este lunes.

Los medios locales estadounidenses confirman esta extensión de la prórroga, que se conocerá durante el día ya que este lunes era cuando estaba previsto que comenzara el veto por el que Huawei no podría trabajar con los fabricantes de microprocesadores estadounidenses y con Alphabet (matriz de Google), de la que depende el sistema operativo Android.

Hace tres meses, el secretario de Comercio de EE UU, Wilbur Ross, explicó en un comunicado que la prórroga emitida daba «tiempo» a los operadores para «tomar medidas» y preparar su transición a la ausencia del gigante chino, como recuerda el diario The Wall Street Journal.

«No vamos a hacer negocios con Huawei»

Pero no todo está ganado. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que su gobierno no quiere hacer negocios con Huawei porque sigue considerando que la compañía tecnológica es una «amenaza» para la seguridad nacional, aunque aún no ha dado pruebas que confirmen esta afirmación.

Es por ello por lo que EE UU incluyó el pasado mes de mayo a Huawei en su lista negra de empresas a las que veta el acceso a tecnología estadounidense por razones de seguridad nacional. «No quiero hacer negocios en absoluto, porque es una amenaza a la seguridad nacional«, aseguró el presidente.