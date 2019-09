300 empleados vascos de Telefónica podrán salir con más de 53 años y el 68% del salario José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica. / e. p. Compañía y sindicatos pactan el convenio colectivo 2019-2021, que contempla bajas voluntarias para reducir hasta un 21% su plantilla en España JESÚS L. ORTEGA y JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid Viernes, 27 septiembre 2019, 23:25

Telefónica España y los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO firmaron ayer el convenio colectivo de la compañía y sus empresas vinculadas (Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) para el periodo 2019-2021, que afecta a más de 21.000 trabajadores. El pacto laboral suscrito, que comenzó a negociarse en junio pasado, contempla además en uno de sus anexos un nuevo Plan de Suspensión Individual (PSI) de empleo al que podrán acogerse más de 4.500 empleados –el 21% de la plantilla–, de los que unos 300 prestan sus servicios en el País Vasco, según señalaron fuentes de CC OO-Euskadi. Este programa voluntario de bajas, similar al que ya llevó adelante la compañía en 2016 y que se saldó con la salida de 6.500 empleados, está destinado a aquellos trabajadores mayores de 53 años que cuenten con al menos 15 años de antigüedad en la empresa.

El plazo para adherirse al plan finaliza el 31 de octubre próximo y quienes lo hagan mantendrán prácticamente dos tercios de su salario regulador (en concreto, el 68%), el seguro médico y la póliza colectiva de riesgo de la compañía, además de que la empresa abonará las cuotas del convenio especial con la Seguridad Social hasta la edad legal de jubilación del trabajador y mantendrá las aportaciones a su plan de pensiones. El PSI tendrá un coste previsto de 1.600 millones de euros, aunque la compañía estima que desde 2021 proporcionará ahorros anuales de 220 millones de euros.

En el marco del nuevo convenio colectivo, se abre también una línea de bajas incentivadas para quienes lleven en la empresa al menos un lustro, no superen los 55 años de edad y no hayan podido acogerse al Plan de Suspensión Individual. Para estas personas habría una compensación económica equivalente a 45 días de salario por año trabajado –considerando sólo la parte de sueldo fijo, sin los variables–, con un máximo de tres anualidades y media. La indemnización podría abonarse en tres plazos (al causar baja, al año y al de dos años) y estaría condicionada a un compromiso de no competencia, según consta en el acuerdo suscrito que consta de 307 páginas.

Asimismo, el convenio recoge que la compañía se compromete a incorporar dos nuevos empleados por cada persona que se retire por jubilación. En este aspecto se calcula que durante la vigencia del pacto serán unas 300 personas las que cumplan las condiciones para retirarse con el derecho a percibir toda su pensión. De las nuevas incorporaciones, al menos la mitad serán menores de 35 años y provendrán tanto de grados universitarios como de Formación Profesional.

Conciliación y formación

En cuanto a las condiciones económicas, el convenio colectivo 2019-2021 –y prorrogable un año más– de Telefónica establece una subida salarial anual del 1,5%, junto a sendos pluses de 300 euros en 2020 y 2021, de los que 150 serán consolidables en cada ejercicio. Además se elevará de forma progresiva la compensación al turno de tarde y el importe de los vales de comida subirá a 10 euros el próximo año y a 11 en 2021.

En el apartado social, la empresa se ha comprometido a estudiar la posibilidad de establecer un día de teletrabajo a la semana en las áreas en las que sea factible e introduce el derecho a la desconexión digital. Asimismo, aumenta el tiempo en los permisos retribuidos por paternidad, accidente o intervención de familiares, y recoge garantías de empleo, que incluyen no realizar ningún ERE ni despidos forzosos, y de no movilidad geográfica.

Por otro lado, Telefónica afirma que va a hacer un esfuerzo «muy relevante» en la aplicación de una política de formación para dotar a las personas de nuevas habilidades tecnológicas que les hagan ser «más versátiles y les doten de una mayor capacidad de adaptación al actual entorno y a los nuevos perfiles necesarios en el futuro». A este respecto, prevé que más de 6.000 empleados participen en programas de recapacitación profesional y habrá «programas abiertos para la mejora de sus habilidades dirigidos a todos los trabajadores de la compañía», señala la teleoperadora en un comunicado.

«Este convenio permitirá a Telefónica evolucionar hacia una compañía más digital, más flexible y más preparada para los desafíos futuros a través de la mejora de la empleabilidad, de los cambios de acoplamiento y de la conciliación de la vida personal y laboral», asegura la compañía presidida por José María Álvarez Pallete.

Planes de salidas 4.500 trabajadores de los 21.000 que tiene la compañía en toda España podrán adherirse de forma voluntaria hasta el próximo 31 de octubre al Plan de Suspensión Individual de Empleo (PSI). Requisitos: Tener un mínimo de edad de 53 años (cumplidos en 2019) y al menos 15 años de antigüedad laboral en la empresa. Retribución: Quienes se acojan al PSI recibirán una retribución del 68% de su salario regulador hasta que cumplan los 65 años. Otras compensaciones: La empresa abonará las cuotas del convenio especial que suscribirá con la Seguridad Social hasta la jubilación efectiva de los trabajadores. Coste: El PSItendrá un coste previsto de 1.600 millones de euros, si bien la compañía calcula que a partir de 2021 ahorrará 220 millones anuales. Bajas incentivadas: Se abre una línea de bajas incentivadas para los menores de 55 años que lleven en la empresa al menos un lustro pero no puedan acogerse al PSI. Su compensación sería de 45 días de salario por año trabajado con un máximo de tres anualidades y media.