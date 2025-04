Cebek se encamina a sus primeras elecciones en cien años al presentarse dos candidaturas

El empresario Guillermo Buces, que lidera la firma Biolid, especializada en etiquetas para sectores como la siderurgia o el gran consumo, presentó ayer su candidatura ... oficial para presidir la patronal vizcaína, Cebek, según ha podido saber EL CORREO. De esta forma competirá con Nuria Lekue, directora del negocio familiar de estaciones de servicio Galindo, que ya en febrero manifestó deseo de aspirar al cargo, y que ayer formalizó también la presentación de sus avales. Si no hay cambios de última hora, la organización enfila las que serán sus primeras elecciones en cien años de historia. Hasta ahora siempre se había consensuado la sucesión.

Esta vez todo es diferente. Ya antes de que la actual presidenta, Carolina Pérez Toledo, oficializase ante la junta directiva su decisión de no optar a un segundo mandato tras cumplir cuatro años al frente de Cebek, la empresaria Nuria Lekue confirmó a este periódico su intención de presentar su candidatura para asumir el relevo. Entonces sonó también el nombre de Guillermo Buces como otro posible aspirante al que varias federaciones habían animado a dar el paso, y ha sido ahora cuando lo ha formalizado.

Según explicó Pérez Toledo en una entrevista concedida a este diario, su máxima prioridad siempre ha sido diseñar una «sucesión ordenada» como es tradición para que el futuro presidente «cuente con un fuerte apoyo». Aunque no quiso dar nombres, relató que una persona le expuso su disposición a asumir el cargo -Guillermo Buces- y ella empezó a contactar con los 31 miembros de la junta directiva para comunicárselo. Pero la novena llamada que hizo fue a Nuria Lekue, quien le expresó su interés en postularse. «Entonces paré y les insté a llegar a un acuerdo. Considero positivo el consenso pero si hay elecciones no es ningún trauma», precisó.

No ha habido acuerdo, así que hay dos candidaturas. Eso sí, no está todo dicho ya que, antes de la disputa electoral deben superarse una serie de hitos. Al margen de recabar los correspondientes avales, tarea en la que ninguno de los dos ha tenido problema, para optar a la presidencia los candidatos deben entrar en la junta directiva que configure la asamblea de Cebek el próximo 14 de mayo. El órgano ejecutivo está compuesto por 32 representantes. En el caso de las grandes federaciones, como la del Metal o el Comercio, tienen asignado un cupo de representantes en la junta. Pero las más pequeñas tienen que acordar entre ellas su representación. Así, Lekue, que es presidenta de la asociación de estaciones se servicio Estaserbi, necesita primero el respaldo de una decena de asociaciones para uno de los dos puestos que tienen en la junta y no está claro que lo vaya a obtener. Se trata de Ateia (transitarios), Acbe (consignatarios de buques y estibadores), Cecap (centros de formación no reglada), Adebi (asociación dental empresarial), Aserbi (empresarios del recreativo), Aspa (prevención de riesgos), Berezilan (centros especiales de empleo, Aprisad (sector privado de ayuda a domicilio) y Bibae (agencias de viaje).

Dos perfiles

Buces, por su parte, debe ser designado por seis asociaciones que tienen derecho a tres puestos en la junta, aunque en su caso tiene cerrado el respaldo. Se trata de la de Artes Gráficas, de la que es presidente, Feva (automoción), ACV ( concesionarios), Aimbi (instaladores y mantenimiento), la de fabricantes de conservas y BMB (empresarios de la moda).

Buces y Lekue son representantes de la empresa familiar. El primero, licenciado en la Universidad Comercial de Deusto, creó junto a su padre la empresa Labin en 1995, germen de la actual Biolid. Ha consolidado la compañía como uno de los fabricantes de etiquetas más importantes para los sectores de siderurgia, automoción, gran consumo y vino. En 2019 adquirieron Industrias Gráficas Marcal y el grupo factura 10 millones y da trabajo a más de 60 personas.

Lekue, por su parte, cursó sus estudios en la facultad de Sarriko y gestiona negocios fundados por su padre, Jon LeKue, relacionados con la automoción. Es la directora general de Estación de Servicio Galindo y también forma parte de la dirección del grupo de concesionarios Autonervión y de la empresa de renting Autorent.