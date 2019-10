Cebek cree que los sindicatos del metal buscan «un conflicto largo en el tiempo» Manifestación del último día de la huelga del metal. / Fernando Gómez La patronal asegura que la Federación Vizcaína de Empresas del Metal ha realizado «importantes esfuerzos en las últimas semanas para tratar de buscar un acuerdo» con los trabajadores EL CORREO Jueves, 10 octubre 2019, 13:37

El secretario general de la Confederación Empresarial de Bizkaia, Cebek, cree que los sindicatos del metal buscan «un conflicto largo en el tiempo», como fue el de las residencias de Bizkaia. Francisco Javier Azpiazu ha afirmado que persisten «las dificultades» para llegar a un acuerdo, aunque considera que «la parte empresarial está haciendo movimientos». Por ello, ha pedido a las centrales sindicales que entiendan que el aumento de los costes laborales, «en un entorno complicado», puede «sacar a las empresas del mercado».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Azpiazu ha rechazado, condenado y denunciado «la violencia ejercida en muchas empresas vizcaínas como consecuencia del conflicto creado la semana pasada», en alusión a los cinco días de huelga de los trabajadores del metal. «Me parece que en Euskadi, desde hace ya muchos años, la ciudadanía vasca ha rechazado la violencia en todo tipo de situaciones. Me parece lamentable la actuación de algunos piquetes en varias empresas en la comarca del Duranguesado», ha apuntado.

En este sentido, ha asegurado que «en alguna empresa, que tenía su propio convenio colectivo firmado desde hace ya semanas» con los sindicatos, «destrozaron mucha maquinaria y mucho material». Por ello, ha reiterado que «no es el medio ni la mejor manera para defender cualquier tipo de planteamiento».

Francisco Javier Azpiazu ha afirmado que le consta que la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha realizado «importantes esfuerzos en las últimas semanas para tratar de buscar un acuerdo con los sindicatos». «Yo tengo constancia de cuatro o cinco propuestas distintas en las últimas semanas y los cuatro sindicatos convocantes de la huelga no han hecho ningún tipo de modificación a la propuesta original que condujo a la huelga», ha criticado.

«Nosotros queremos que haya un convenio colectivo pero tenemos todavía diferencias entre las partes que tendremos que negociar, que limar, y la propia FVEM tiene voluntad de llegar a acuerdos», ha indicado.

El representante de la patronal de Bizkaia ha recordado que la huelga terminó el pasado 4 de octubre, y la Federación «está hablando con sus asociados para pulsar cuál es la opinión respecto a la última oferta realizada y ver si es posible ver si es posible hacer algún tipo de modificación».

Francisco Javier Azpiazu ha recordado que ELA lleva sin firmar el convenio del metal desde hace 21 años y es «un dato objetivo». «Si no hay un convenio colectivo firmado y actualizado, la responsabilidad corresponde a las dos partes, a la sindical y empresarial. Yo sí sé, porque me consta, que la FVEM ha hecho esfuerzos importantes en las últimas semanas para avanzar. Y también sé que los sindicatos no han hecho ningún tipo de avance en las propuestas presentadas desde la primera reunión», ha dicho.

Conflicto de las residencias

En este sentido, ha asegurado que el conflicto le recuerda al de residencias de hace un par de años. «La estrategia está siendo parecida, la de plantear una plataforma sindical con muchas dificultades para ser firmada por la parte empresarial, y con ello, se plantea un conflicto largo en el tiempo que permita una sensación de conflicto social en el territorio, que es la que hubo, y después para firmar un convenio con condiciones bastante inferiores a las que demandaban cuando se convocó la huelga», ha añadido. Azpiazu espera que haya, finalmente, un convenio y, para ello, ha dicho que ambas partes tienen que hacer «movimientos», aunque ha apuntado que la parte empresarial «ya los está haciendo».

«Tengo la sensación de que, desde el lado sindical, se trata de vender una realidad en Euskadi que no es realmente la que ocurre. Yo he escuchado frases de que 'queremos un convenio digno'. Los convenios de Gipuzkoa y de Bizkaia en el sector del metal son los más importantes del Estado, tanto en condiciones económicas como en condiciones de jornada laboral», ha subrayado.