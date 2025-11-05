Las caídas vuelven a Telefónica y golpean la participación del Estado en la operadora

No hay descanso en el castigo bursátil a Telefónica. Pese al desplome del 13,12% sufrido en la sesión del martes -su peor sesión desde ... la pandemia, con la cotización de la operadora temblando por debajo de los 4 euros-, las acciones de la compañía no han logrado rebotar en la apertura de este miércoles. Es más, tras un inicio de jornada extremadamente volátil, sus títulos caen un 1,3% hasta los 3,68 euros, golpeando ya no solo a los minoristas con el valor en cartera, sino también a los grandes accionistas como el propio Estado, con una participación del 10% en el capital que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) adquirió a un precio medio de 4,0295 euros por acción. A los niveles actuales, esa inversión -que en su día rozó los 2.300 millones de euros- ya ha entrado en pérdidas latentes.

Aunque algunos analistas anticipaban el rebote tras el duro desplome de ayer, los inversores siguen desconfiando de los planes de Marc Murtra para la compañía, especialmente de la decisión de meter un tijeretazo al dividendo con cargo a 2026 hasta recortarlo a la mitad.

La opinión entre los analistas es unánime: «La contrapartida del recorte del dividendo no es un mayor perfil de crecimiento, que sigue siendo similar, incluso inferior, al anterior Plan Estratégico 2023/2025», apuntan desde el departamento de estrategia de Bankinter. Reconocen que el ajuste del dividendo «da flexibilidad financiera al grupo», pero advierten de que esta decisión también «limita la visibilidad para los accionistas». «El Plan Estratégico decepciona y la fuerte revisión a la baja para 2025 con el año tan avanzado merma la credibilidad del grupo. A pesar de una caída de -12%, hoy el valor pierde atractivo y no vemos catalizadores para una recuperación sostenida», añaden.

Desconfianza en los mercados

«El mercado está reaccionando con desconfianza», añade Javier Molina, analista de eToro, que apunta también a la ausencia de detalles ante posibles planes de consolidación. «El plan plantea un crecimiento moderado, entre el 1,5% y el 3,5% anual en ingresos y ebitda, y una reducción del apalancamiento hasta 2,5 veces, apoyado en ahorros operativos que podrían alcanzar los 3.000 millones de euros en 2030. Sin embargo, la presentación carece de catalizadores inmediatos y llega en un momento en el que el mercado exige visibilidad y ejecución más que proyecciones de largo plazo», asegura el experto.

Desde un punto de vista técnico, considera que la acción se mueve en una zona crítica, con soporte clave en los 3,70–3,80 euros que ya ha perdido a primera hora de la mañana. «Si ese rango se pierde, el valor podría buscar apoyo en torno a 3,50 euros, nivel donde confluyen referencias de medio plazo. Si, por el contrario, los 3,70 aguantan, el rebote podría tener recorrido hacia los 4,00 y 4,14 euros», indica Molina.