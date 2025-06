B-Venture, diez años dando alas

Iratxe Bernal Domingo, 8 de junio 2025, 01:14 Comenta Compartir

Donald Trump, el Brexit, la pandemia, la escasez de microchips, el Ever Given, la guerra de Ucrania, la crisis energética, ChatGPT, Donald Trump otra vez... En los últimos diez años, a la UE no le han faltado ocasiones para comprobar la necesidad de ganar soberanía tecnológica y contar con empresas líderes en innovación. Empresas líderes que no surgen de la nada; necesitan quien las acompañe en sus primeros pasos y las conecte tanto con el ecosistema emprendedor como con las posibles fuentes de financiación. En el norte de España, el espacio de referencia para que las 'startups' encuentren ese apoyo es B-Venture, el foro para empresas emergentes que desde 2016 organiza EL CORREO en el bilbaíno Palacio Euskalduna y al que cada año se acerca más de un millar de personas para conocer de primera mano por dónde van las tendencias tecnológicas y sus posibles aplicaciones.

Estos días el foro prepara su décima edición, que se celebrará el 20 y 21 de octubre con el patrocinio del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, la agencia de desarrollo SPRI, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, entidades a las que se unen como colaboradores BStartup de Banco Sabadell, Fundación BBK, Laboral Kutxa, CaixaBank, Banco Santander y la Universidad de Deusto.

El bullicio de una miniferia

B-Venture ¿Qué es? Es el mayor encuentro dedicado al emprendimiento del norte de España. Reúne a 'startups', inversores, clientes, colaboradores...

Celebración. Días 20 y 21 de octubre en el Palacio Euskadulna (Bilbao).

Inscripción. Las 'startups' que quieran estar entre las 25 escogidas para protagonizar la décima edición de este encuentro podrán inscribirse y conocer los requisitos en su página oficial (www.b-venture.com) hasta el 30 de junio.

Como en ediciones anteriores, el 'hall' del Palacio se llenará con el bullicio de una miniferia en la que más de 200 empresas buscarán financiación, socios, clientes... Entre ellas, las grandes protagonistas de la cita serán las 25 'startups' que podrán presentar sus proyectos tanto desde su propio 'stand' como desde el escenario del Euskalduna y que, al margen de las reuniones que puedan concertar por sí mismas, tendrán programadas varias entrevistas individualizadas con los inversores que la organización considere más afines a sus intereses. Entre ellos habrá representantes de fondos de capital riesgo, entidades financieras, 'business angels' o incluso inversores particulares, pero también 'ojeadores' de aceleradoras convocados por los patrocinadores y colaboradores de B-Venture.

Estas 25 firmas serán seleccionadas de entre las que presenten su candidatura antes del 30 de junio. Un comité de expertos analizará entonces las propuestas buscando las de mayor valor añadido, independientemente de su lugar de procedencia, la actividad que realicen, el sector en que trabajen o la fase de su desarrollo en que se encuentren.

Lo único que cuenta es que sean innovadoras y escalables, por lo que se pueden presentar tanto compañías que aún estén desarrollando su producto mínimo viable como otras ya consolidadas que ahora requieran financiación para llegar a otros mercados, lanzar nuevos productos o mejorar su tecnología.

Emprendedores de éxito

Por otra parte, el evento reúne todos los años a algunos de los nombres más señalados del ecosistema emprendedor internacional. Aquí han recordado sus errores, proyectado sus planes y compartido sus perspectivas Juan Tomás Hernani, consejero delegado de Satantlis; Antonio Catalán, presidente de AC Hotels Marriott; Dimas Gimeno, presidente de WOW y expresidente de El Corte Inglés; Eneko Knörr, el fundador de AngelClub.es; J. J. Delgado, director general de Move Estrella Galicia Digital...

A lo largo de las dos jornadas, los ponentes que integren el amplio programa de este año participarán en talleres y encuentros abiertos al público en los que analizarán las tendencias tecnológicas que mayores oportunidades de negocio plantean, las cualidades que un inversor busca en una 'startup' y su equipo promotor, las principales dificultades a las que se enfrenta una empresa innovadora en sus inicios o, en el lado opuesto, qué pueden hacer para mantener su independencia o seleccionar a sus socios cuando ya hayan logrado consolidarse.

Formación gratuita en la Universidad de Deusto «Cuando hablamos de foros como este, tendemos a pensar sólo en financiación, pero en nuestro caso queremos ofrecer mucho más a las empresas participantes», explica Antonio Barrena, director de Eventos y Patrocinios de EL CORREO. Por eso, ya desde un mes antes de celebrarse el evento, B-Venture se hace un hueco en la agenda de los promotores de las 'startups' seleccionadas citándolas en la Universidad de Deusto. Allí, durante tres fines de semana, recibirán formación especializada en este tipo de empresa de la mano de expertos en marketing, financiación, fiscalidad o derecho, que, además, les ayudarán a comprobar, en estos primeros pasos, qué están haciendo bien y, por contra, qué deben mejorar.