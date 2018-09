La comisión que regula la Bolsa en EE UU demanda al jefe de Tesla, Elon Musk Elon Musk. / Reuters Ha sido acusado de confundir a los inversores al difundir varios tuits en los que afirmó que pensaba retirar a la compañía de la Bolsa COLPISA / AFP Jueves, 27 septiembre 2018, 23:49

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, demandó ante la justicia al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, acusándole de confundir a los inversores al difundir varios tuits en los que afirmó que pensaba retirar a la compañía de la Bolsa.

Musk tuiteó el 7 de agosto que había «asegurado» fondos para poder realizar esa operación, lo que «creó una confusión importante y una perturbación en el mercado», según el texto de la demanda de la SEC. Los señalamientos de Musk fueron «falsos y confusos», añade el texto del órgano regulador de bolsa revisado por la AFP.

El emprendedor había creado estupor con sus afirmaciones públicas, lo que a su vez hizo saltar el valor de las acciones de Tesla. El grupo abandonó la idea un tiempo después y los títulos perdieron hasta el 30% de su valor bursátil. «En realidad, Musk no había discutido, ni mucho menos confirmado, los términos de la transacción, incluido el precio, con ninguna fuente de financiación», afirma la SEC.

Según la SEC, Musk «sabía, o era negligente si no sabía, que cada una de estas afirmaciones eran falsa y/o engañosas», agrega la agencia oficial, señalando que en el momento del posteo, más de 22 millones de personas, «en particular periodistas», seguían la cuenta de Twitter del jefe de Tesla. Ese día, las acciones de Tesla cayeron casi un 10% después del cierre de la Bolsa en Nueva York.

Elon Musk rechazó la demanda. «Esta acción injustificada de la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) me deja profundamente triste y decepcionado», dijo Musk en un comunicado. «Siempre he actuado en el interés de la verdad, la transparencia, los inversores... y los hechos mostrarán que no comprometí estos (principios) de ninguna manera», añadió.