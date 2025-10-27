El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotografía de archivo del 29 de julio de 2025 que muestra el exterior de un almacén de reparto de Amazon. EFE

Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022

La medida busca reducir gastos y corregir el exceso de contrataciones durante la pandemia; los despidos comenzarán este martes y afectarán a varios departamentos

C. P. S.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:20

Amazon tiene previsto eliminar hasta 30.000 puestos de trabajo corporativos a partir de este martes, en un nuevo esfuerzo por ajustar sus gastos y compensar la sobrecontratación registrada durante el auge de la pandemia, según informaron tres personas familiarizadas con el plan.

El recorte afectará cerca del 10% de los aproximadamente 350.000 empleados corporativos de la compañía, aunque representa un porcentaje pequeño dentro de su plantilla total de 1,55 millones de trabajadores. Se trataría del mayor ajuste laboral en Amazon desde finales de 2022, cuando la empresa suprimió unos 27.000 empleos. Un portavoz de Amazon rechazó hacer comentarios sobre la información.

Durante los últimos dos años, la compañía ha ido reduciendo personal en distintas divisiones, incluidas las áreas de dispositivos, comunicación, pódcast y otros departamentos. Los despidos que comienzan esta semana podrían extenderse a varios sectores, entre ellos recursos humanos —conocido internamente como 'People Experience and Technology'—, dispositivos y servicios, y operaciones, según las fuentes consultadas por Reuters.

Los responsables de los equipos afectados recibieron formación este lunes para comunicar la noticia a sus empleados, antes de que las notificaciones empiecen a enviarse por correo electrónico el martes por la mañana.

Tras conocerse la información, las acciones de Amazon subieron un 1,5%, hasta los 227,53 dólares. La compañía tiene previsto presentar sus resultados del tercer trimestre este jueves.

