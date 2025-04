Amazon lanza una oferta para hacerse con el negocio de TikTok en EE UU

C. P. S.

Movimiento de calado en el sector tecnológico y de las redes sociales. El gigante del comercio electrónico Amazon ha lanzado una oferta para hacerse con ... TikTok, a apenas tres días del final de la prórroga que Donald Trump decretó para que el dueño de la red social, la china ByteDance, venda la parte de su negocio en EE UU a una compañía norteamericana. De lo contrario, la aplicación pasaría a estar prohibida, como ya ocurrió -aunque solo durante unas horas- el pasado enero.

La operación, avanzada por el diario 'The New York Times' y que no ha sido confirmada por las partes, tendría el objetivo de que esa parte del negocio de TikTok pase de manos chinas a estadounidenses y habría sido presentada a través de una carta dirigida al vicepresidente J. D. Vance y al asecretario de Comercio, Howard Lutnick.

De hecho, Trump tenía previsto mantener una reunión este miércoles con altos cargos oficiales de la Casa Blanca para estudiar el futuro de la aplicación. Antes de la oferta de Amazon, se han manejado otras posibilidades, como una oferta conjunta entre gigantes del sector, incluyendo a Oracle y a fondos de capital privado como Blackstone. Pero había muchas dudas legales en torno a esta posible operación.

Tal y como recuerda el medio estadounidense, Amazon tiene varios lazos que le unen a TikTok. La app de videos cortos, que cuenta con 170 millones de usuarios en EE UU, se ha convertido en un gran escaparate del sector minorista.

No es la primera vez que Amazon muestra interés en la aplicación. Ni tampoco la primera compañía. Ya en 2020, Microsoft y WalMart intentaron hacerse con el negocio estadounidense de TikTok.