Air Europa nombra a Richard Clark nuevo consejero delegado para liderar su expansión internacional Clark sustituirá en el cargo a Jesús Nuño de la Rosa, quien ha llegado a un acuerdo con la compañía para dejar el puesto de manera «amistosa»

Air Europa ha nombrado a Richard Clark, hasta ahora director general de la compañía, como nuevo consejero delegado para que lidere el crecimiento internacional de la aerolínea.

El nuevo consejero delegado se unió a la compañía en 1987 y desde entonces ha liderado áreas estratégicas y proyectos «de gran relevancia», según afirma Air Europa en una nota de prensa.

Por tanto, la compañía considera que el «profundo conocimiento» que Clark maneja del negocio, junto con una «visión estratégica y una reconocida capacidad de gestión y negociación», le han convertido en una «figura destacada dentro de la industria».

Clark ha señalado que asumir este cargo es «más que una responsabilidad», alegando que es «un honor y una oportunidad para seguir construyendo el futuro de Air Europa».

«Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la propiedad de la aerolínea por la confianza que, una vez más, me ha brindado», ha añadido, para mostrar también el convencimiento de que con el esfuerzo y el talento de la plantilla conseguirán que Air Europa «siga creciendo y consolidándose como una aerolínea de referencia internacional».

El objetivo, ha añadido Clark, «es fortalecer el hub de Madrid como puente entre continentes y avanzar para ofrecer una experiencia única, sostenible y de calidad»

La configuración del nuevo consejo de administración, del que también han salido los dos consejeros designados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) después de que la compañía haya devuelto el préstamo de 475 millones concedido por la pandemia, se comunicará en los próximos días.

