Las empresas vizcaínas alertan ya de un enfriamiento económico

La crisis industrial que atraviesa Europa y el terremoto arancelario detonado por Donald Trump en los mercados está empezando a notarse en la actividad de ... las empresas de Bizkaia. Así se desprende de la 'Encuesta sobre las Perspectivas empresariales en Bizkaia', que elabora Cebek, la patronal de este territorio. Según el resultado, el 30% de las compañías considera que este 2025 cerrará con un volumen de ventas inferior. Es el peor dato desde la pandemia.

A pesar de esta situación, el presidente de la asociación empresarial, Guillermo Buces, ha insistido en señalar que el diagnóstico plantea una «situación de relatividad estabilidad» porque el 51% de las empresas mantiene su previsión de ingresos, pero, como ha señalado Buces, se evidencian ya esos «signos de pesimismo». Es, además, la industria el sector más castigado y donde solo el 45% mantiene la previsión de ventas por un 36% que reporta caídas.

El tamaño es otra de las claves para analizar las perspectivas de futuro. Las compañías más pequeñas, que son mayoría en el tejido vasco, son las que más sufren esta situación. Así las microempresas -hasta 5 trabajadores- y las pequeñas -entre 6 y 10 registran en un 25% de los casos «caídas importantes» en su facturación.

En la otra cara de la moneda, y como viene ocurriendo en estos dos últimos años, es el sector servicios el que mejor aguanta. Según el estudio, las empresas de esta actividad mantienen los niveles de facturación en un 62% de los casos, crecen en un 19% y rebajan ventas un 19%, un porcentaje muy inferior a la media.

Los problemas laborales preocupan más que los aranceles

En cualquier caso, Buces ha defendido la estabilidad que mantienen las empresas en el empleo y en la «contribución a nuestra sociedad tanto en términos de pago fiscal, que se traduce en gasto social, como en términos de empleo». El secretario general de Cebek, Fran Azpiazu, ha destacado también que las previsiones de crecimiento del Gobierno vasco, que han fijado un 2,1% para este año y se han elevado a 1,9% para 2026 «están alineadas con nuestra percepción» y que pasan también por la creación de 14.000 empleos el próximo año.

La principal preocupación de las empresas sigue siendo la cuestión laboral. Así lo señala el 92% de las 412 encuestadas en el estudio durante el mes de septiembre. Supone, por lo tanto, una temática que genera más quebraderos de cabeza a las compañías que los aranceles. Según ha explicado Buces, el 63% han mantenido la plantilla y el 27% ha contratado a más personal.

Salario Mínimo Vasco sí, pero en la Mesa de Diálogo Social

Los problemas siguen siendo el de encontrar a profesionales con la cualificación necesaria y el de los costes laborales, así como el absentismo. En este contexto, en Euskadi crece la presión de los sindicatos para negociar un Salario Mínimo Vasco con una propuesta de conciliación en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) y la posibilidad de una demanda si la patronal no negocia. que han tramitado como una propuesta.

Azpiazu ha señalado que no han recibido «ninguna noticia» del CRL para esa propuesta de conciliación. Aun así, ha insistido en que su posición está «abierta a debatir cualquier cosa», pero en la mesa de Diálogo Social. El propio Buces ha remarcado que es necesario hablar de todo. «Tenemos ya la mesa de diálogo social que para nada se cierra a debatir absolutamente ninguna cosa», ha subrayado, recordando que están «siempre dispuestos» a acudir a debatir sobre el salario mínimo pero, ha puntualizado, también «sobre el absentismo, la flexibilidad, la productividad y lo que sea, pero siempre en la mesa de diálogo social, que es un instrumento que ya tenemos».