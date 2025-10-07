El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de Cebek, Guillermo Buces, y el secretario general, Fran Azpiazu E. C.

Las empresas vizcaínas alertan ya de un enfriamiento económico

El 30% prevé cerrar 2025 con menos ventas, el peor dato desde la pandemia | Cebek insiste en su disposición a hablar del SMI vasco, pero junto al absentismo y en la Mesa de Diálogo Social

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 7 de octubre 2025, 14:03

Comenta

La crisis industrial que atraviesa Europa y el terremoto arancelario detonado por Donald Trump en los mercados está empezando a notarse en la actividad de ... las empresas de Bizkaia. Así se desprende de la 'Encuesta sobre las Perspectivas empresariales en Bizkaia', que elabora Cebek, la patronal de este territorio. Según el resultado, el 30% de las compañías considera que este 2025 cerrará con un volumen de ventas inferior. Es el peor dato desde la pandemia.

