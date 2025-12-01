El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las grandes empresas cuentan en su accionariado una mayor presencia de inversores extranjeros.

El 4,4% de las empresas vascas tiene accionariado internacional

El porcentaje aumenta hasta el 28,8% en el caso de las grandes compañías

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:28

Comenta

Más del 99% del tejido empresarial vasco está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Empresas que en muchos casos son reacias a abrir capital con ... tal de conservar un mayor control sobre su actividad. Un factor que explica en parte la baja presencia del accionariado internacional en las compañías del territorio. Según revela el último informe de Orkestra a partir de los datos de SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), tan solo el 4,4% de las empresas vascas cuentan con presencia de accionistas extranjeros, un porcentaje menor que el del conjunto de España, que llega al 6%,

