El 4,4% de las empresas vascas tiene accionariado internacional

Más del 99% del tejido empresarial vasco está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Empresas que en muchos casos son reacias a abrir capital con ... tal de conservar un mayor control sobre su actividad. Un factor que explica en parte la baja presencia del accionariado internacional en las compañías del territorio. Según revela el último informe de Orkestra a partir de los datos de SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), tan solo el 4,4% de las empresas vascas cuentan con presencia de accionistas extranjeros, un porcentaje menor que el del conjunto de España, que llega al 6%,

Lo cierto es que existe una clara relación entre el tamaño y la presencia extranjera. Y es que el 28,8% de las grandes empresas con sede en el País Vasco cuentan con al menos un accionista con sede fuera de España, un porcentaje que va menguando si se trata de medianas (16,6%), pequeñas (5,4%) o micros (2,3%). Por sectores, la industria se sitúa como una de las actividades con mayor apertura, ya que el 7% de las firmas tienen accionariado extranjero. Un índice significativamente más bajo presenta el comercio, con un 4,6%.

La procedencia de los accionistas foráneos presenta un perfil mayoritariamente europeo. El 54,7% de los accionistas proviene de la Unión Europea (aunque en 2023 era el 59,5%) y otro 15,8% del resto de países europeos. Con todo, son los países norteamericanos, con un 18,5%, los que se encuentran en segundo lugar. Estos últimos están aumentando su cuota de manera progresiva, ya que en 2023 esta solo llegaba al 14%.

Esta distribución refleja un claro patrón correlacionado con la relación comercial que mantiene Euskadi con el exterior, ya que la geografía de los accionistas está estrechamente relacionada con los principales mercados de importación y exportación. No obstante, desde Orkestra señalan la baja presencia de accionistas asiáticos, especialmente de China, lo que «puede resultar en una debilidad frente a la nueva reconfiguración de la economía global, mientras que se da una sobre representación de accionistas estadounidenses y europeos».