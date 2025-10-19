«Hay muchos empresarios cansados de luchar, la conflictividad te empuja a vender»

Han pasado cinco meses desde que Guillermo Buces (Bilbao, 1971) asumió la presidencia de Cebek, después de que Nuria Lekue quedase descartada en el proceso ... electoral para suceder a Carolina Pérez Toledo. En este tiempo, que define como muy «intenso», ha cogido tablas para responder en las entrevistas y se muestra más cauteloso. También reconoce que la representación de los empresarios vizcaínos apenas le deja tiempo para su propia compañía, el fabricante de etiquetas Biolid, que fundó junto a su padre después de que éste tuviese que cerrar su negocio en el mismo sector. «Lo de conciliar lo tengo difícil», se ríe.

- Cebek ha presentado recientemente su encuesta y alertó de que un 29% de las empresas han rebajado su previsión para este año. ¿Cuáles son los principales motivos de este pesimismo?

- Hay uno muy importante que es el clima político que hay en el Estado y que implica una inseguridad jurídica muy alta. Otro es el entorno geopolítico, con la incertidumbre sobre los aranceles, que tiene gran impacto. También los elevados costes fiscales y laborales, así como la productividad, los márgenes, la gestión de las personas...

- Tubos Reunidos, Aernnova... Crece la lista de grandes empresas con dificultades. ¿Cómo de grave es la situación?

- En la encuesta se veía que las microempresas y pequeñas empresas están todavía más afectadas que las grandes, así que imagínese. La caída de la recaudación del 14% en el Impuesto de Sociedades es un claro reflejo de la crisis que están sufriendo las empresas. Ya no es solo incertidumbre sino una realidad.

- ¿Prevé recortes de empleo o cierres?

- No tenemos noticia de ello por ahora.

- ¿Se necesitan más ayudas para paliar el efecto de los aranceles?

- Las ayudas para las empresas afectadas están en vigor. Lo que pasa es que hay muchas empresas a las que afectan indirectamente y no reciben apoyo. Por eso hace falta una revisión e incluirlas.

- El Gobierno vasco trata de que Euskadi recupere competitividad con el plan industrial y de inversiones. ¿Va por el buen camino?

- Es un punto muy positivo. Pero seguimos con una carga fiscal muy importante, que es una de las grandes preocupaciones de las empresas y, aparte, la conflictividad es un freno terrible de cara a traer inversiones aquí.

- Las empresas criticaron con dureza la reforma fiscal.

- El otro día escuché al lehendakari decir que Euskadi es un territorio muy atractivo fiscalmente y no estoy muy de acuerdo con eso. Se puede mejorar bastante y desde Confebask se hicieron propuestas que no fueron atendidas.

- Me decía que en la encuesta sale como otro motivo de gran preocupación la inseguridad jurídica derivada de la inestabilidad política. ¿A qué se refiere exactamente?

- Si ves a una ministra de Trabajo que legisla a golpe de reglamento y decretos, saltándose el Parlamento, te genera temores. No se sigue un proceso normal a la hora de legislar. Me refiero al registro horario, el permiso de fallecimiento...

- ¿Por qué ven como un problema el nuevo registro horario ?

- Porque se ha saltado todos los procedimientos, desprecia el diálogo social, es técnica y económicamente inviable para muchas pequeñas empresas. Se nos está tratando de incumplidores cuando la propia ministra reconoce que las empresas, en general, cumplen.

- Hay un informe reciente de CCOO, con datos del INE, que señala que la mitad de las horas extra no se pagan en Euskadi.

- No sé de dónde salen esos datos. Se está cuestionando la integridad de las empresas y yo creo que eso no es justo, no es así. Creo que se cumple de forma generalizada el horario.

- Pero la Inspección de Trabajo de Euskadi ha constatado irregularidades en la mitad de controles que ha hecho sobre la jornada.

- No tengo esos datos.

- Uno de los temas que tiene pendiente la patronal es la reclamación de un salario mínimo vasco. ELA y LAB han pedido un acto de conciliación bajo amenaza de demandarles por no negociar. La cita es el día 22. ¿Irán?

- Todavía a nivel Cebek no se ha tomado una decisión. Nosotros siempre hemos defendido lo mismo. Nunca nos hemos cerrado a negociar nada, pero pensamos que el foro para ello es la mesa de diálogo social, donde por cierto no están ELA y LAB. No vamos a hacer una mesa aparte para cada discusión. Habría además que negociarlo junto a otras materias.

- El Gobierno vasco ha sido muy crítico con esta negativa a negociar.

- Insisto. No nos negamos a negociar nada, pero en el foro adecuado.

- Siempre han reclamado negociar este asunto junto con otros como el absentismo, en el que Euskadi es líder. ¿Hay más fraude en las bajas aquí?

- Sí creo que hay un déficit de control porque no creo que en Euskadi seamos más enfermizos que en el resto de Europa. Algo tiene que haber como que Osakidetza esté desbordada y las revisiones de la baja se retrasen...

- La falta de personal es otra de las preocupaciones de las empresas. ¿No encuentran los perfiles que buscan entre los parados?

- Es difícil y por eso se está intentando encajar la formación de los parados con esas necesidades.

- ¿Ha mejorado Lanbide?

- Si la intermediación está en el 3,1% es que algo deberían revisar.

- Lanbide dice también que las empresas no le trasladan sus vacantes.

- Si haces una petición y te la solucionan, lo normal es que repitas. Si no se hace, por algo será.

- ¿En su empresa cómo cubren las vacantes?

- Lo tratamos de hacer a través de un centro de Lanbide, pero pocas veces nos dan una solución. Así que recurrimos a empresas privadas.

- Las empresas se quejan de falta de personal pero, según el Observatorio Vasco de la Juventud, el salario de los trabajadores hasta los 35 años es de 1.564 euros y la edad de emancipación se acerca a los 30.

- El otro día presenté con la Diputación de Bizkaia un estudio que decía que los jóvenes apreciaban más la calidad de su empleo que el resto de trabajadores. Creo que hay un relato establecido que no es del todo real. Seguro que hay salarios precarios, pero también otros muy interesantes. En cuanto a las dificultades de emancipación, igual no es un problema de salario sino de vivienda.

- El lehendakari llamó a hacer una reflexión sobre la inmigración que nos llega y la que necesitamos. ¿Qué responde?

- La inmigración es necesaria pero se debe hacer de manera ordenada y eficiente. Ahora hay planes del Gobierno para facilitar la integración de inmigrantes en las empresas, dentro de procesos de formación que les permiten obtener el permiso de trabajo. Nosotros hemos incorporado con este esquema de arraigo a una persona en la empresa y el resultado es muy positivo.

-¿Tenemos en Euskadi un sistema de protección que desincentiva el trabajo?

- Creo que no me corresponde a mí opinar.

- ¿El euskera es un problema para atraer talento?

- El euskera es un patrimonio cultural y hay que sacarlo del debate ideológico. Pero si vienes de fuera, ya sea de Madrid o de Polonia, y solo tienes oferta de educación en euskera, tienes un problema. Yo propondría que haya una línea en inglés para atraer a gente de fuera.

- Cuando llegó a Cebek dijo que no iba a haber líneas rojas para negociar con los sindicatos, ¿qué tal le ha ido con ELA?

- No ha habido avances. Hemos hablado, nos hemos presentado y poco más. No he visto cambio de actitud.

- Lakuntza dice que se negocia mucho mejor con Adegi. ¿Por qué?

- Eso lo tendrán que decir Lakuntza y Adegi.

- Toca negociar convenios potentes como el del Metal. ¿Espera un repunte de la conflictividad?

- Espero que no. Me gustaría que imperara el sentido común y el diálogo. La conflictividad no es buena para nadie. Yo tengo la experiencia del convenio de artes gráficas, que está decaído desde 2011. Por la parte empresarial hemos renunciado a todo lo que pedíamos, pero desde los sindicatos, con ELA a la cabeza, siguen en la misma posición. Y si se firma con lo que piden, muchísimas empresas pequeñas tendrían que cerrar.

- ¿Qué opina de la huelga de Petronor?

- Me parece nos estamos jugando proyectos muy importantes cuando se trata de una plantilla que tiene las mejores condiciones de Euskadi.

- ¿Qué ánimo ve en los empresarios que le rodean? ¿Venderían si les llegase la oferta de un fondo?

- He oído de todo. A mí me han hecho ofertas y no vendo porque tengo un compromiso con mi empresa, mi territorio y mis hijos. Pero hay gente muy cansada de pelear contra viento y marea y eso de la conflictividad es un empujón a vender terrible.

«Los chavales saben quién es ELA y LAB y no quién es Cebek»

- BBVA ha fracasado en la opa sobre el Sabadell. ¿Cómo lo valora?

- El resultado ha sido una gran sorpresa. Ahora los dos bancos van a seguir funcionando por separado y lo importante es que continúen apoyando a las empresas de Bizkaia.

- El Gobierno vasco reaccionó al principio con un discurso muy duro hacia BBVA, al reprocharle su falta de implicación en Euskadi, que solo moduló en la recta final de la opa. ¿Se excedió?

- Creo que no hay que interferir en el mercado. En cuanto a esos reproches, era la opinión del Gobierno vasco y desde el BBVA lo habrán rebatido.

- No se ha escuchado tampoco a las patronales vascas respaldar a BBVA a diferencia de las catalanas, que sí han salido en apoyo al Sabadell.

- Si eres una empresa y trabajas con los dos bancos, el hecho de que desaparezca uno es una faena, pero hasta ahí. Creo que somos más asépticos en Euskadi que en Cataluña con esto.

- El lehendakari llamó a CAF a hacer una reflexión sobre su contrato en Israel aunque luego rectificó. ¿Qué pensó al escucharle?

- Creo que hay mucha demagogia con este tema. CAF es una empresa muy comprometida con la ética y los derechos humanos. Ha llevado a cabo diferentes revisiones de su proyecto y nunca ha tenido ningún problema. Creo que el lehendakari lo vio y por eso rectificó.

- Confebask ha iniciado una campaña publicitaria para reivindicar la aportación de la empresa a la sociedad. ¿Tan poco valorados se sienten?

- Durante muchos años las empresas hemos ido perdiendo el relato y no se pone en valor lo que aportamos a la sociedad. Desde Confebask se tomó la decisión de darle una vuelta. Hay que cambiar el relato.

- ¿Por qué se ha perdido el relato?

- No sé, muchos chavales saben quién es ELA y LAB pero no quién es Cebek, eso es lo que hay que recuperar.