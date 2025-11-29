Las empresarias vizcaínas celebran tres décadas de lucha para romper el techo de cristal

Corría el año 1995 cuando un grupo de veinte mujeres decidió dar un paso al frente para impulsar la visibilidad y la presencia de las ... mujeres en todos los ámbitos profesionales. Tres décadas después, esas veinte se han convertido en más de 300 y conforman la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED), que está de celebración por su 30 aniversario. «Hace treinta años ni siquiera había datos para visibilizar la presencia de las mujeres, pero la sensación es que en los consejos de administración no llegaban ni a una cuota del 5%», ilustra Isabel Iturbe, presidenta de la asociación, que ayer compartió una mesa de debate informal con Susana Andrés, directora del Área Comercial de Laboral Kutxa –galardonada el año pasado con el Premio Empresarial AED–. También estuvieron las premiadas que la asociación ha seleccionado para este año y debatieron sobre los retos futuros y lo logrado hasta ahora.

Y es que tres décadas de trabajo dan para mucho, y por fin se están dando frutos. De hecho, el último informe de la AED revela que la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas vascas ha pasado del 19% del total de cargos en 2021 hasta el 25% en 2024, y la curva es ascendente.

Andrés es testigo de esta transformación: «Lo vemos todos los días en la prensa; antes casi todas las fotos eran hombres con traje y corbata y ahora ya no es tan así». Sin embargo, «todavía queda mucho trabajo por hacer y el punto de llegada no es el actual». A su juicio, «es fundamental que las mujeres colaboremos más, porque creo que vamos de manera individual y eso a veces nos hace perder oportunidades». Las directivas compartieron sus dificultades para acceder a puestos directivos. «Igual lo que hay que hacer es perder el miedo a ser cuota y demostrar que somos mucho más que eso», indicó María Caballero, secretaria general de la AED.

Un diagnóstico en el que coincidieron fue en que hay «pocas referentes» femeninas en puestos de mando, pese a que el porcentaje de las mujeres en las plantillas es bastante alto. Sin embargo, «eso no se escala en la misma medida a los niveles de dirección, consejos o liderazgo, lo que a veces nos hace sentir pequeñitas e inseguras». Por ello opinan que es importante cambiar esta mentalidad desde edades muy tempranas.

Como cada año, AED otorga su Premio Empresarial para reconocer la trayectoria de diferentes empresarias, así como por su labor para incorporar mujeres al tejido empresarial. Será entregado este lunes a las 19:30 en el Guggenheim y ha recaído esta ocasión en cuatro personas. Las galardonadas son Leire Martínez (Tenneco), Ainara Hernando (Abyntek), Ixone Vicente (Grupo Arteche) e Inés Zalbide (Cámara de Comercio de Bilbao y Bilbao Air).