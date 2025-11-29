El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Inés Zalbide, Ixone Vicente, Susana Andrés, Isabel Iturbe y Ainara Hernando. Mireya López

Las empresarias vizcaínas celebran tres décadas de lucha para romper el techo de cristal

La AED señala que la cuota femenina en los consejos de administración llega al 25%, pero «todavía queda mucho trabajo»

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:29

Comenta

Corría el año 1995 cuando un grupo de veinte mujeres decidió dar un paso al frente para impulsar la visibilidad y la presencia de las ... mujeres en todos los ámbitos profesionales. Tres décadas después, esas veinte se han convertido en más de 300 y conforman la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED), que está de celebración por su 30 aniversario. «Hace treinta años ni siquiera había datos para visibilizar la presencia de las mujeres, pero la sensación es que en los consejos de administración no llegaban ni a una cuota del 5%», ilustra Isabel Iturbe, presidenta de la asociación, que ayer compartió una mesa de debate informal con Susana Andrés, directora del Área Comercial de Laboral Kutxa –galardonada el año pasado con el Premio Empresarial AED–. También estuvieron las premiadas que la asociación ha seleccionado para este año y debatieron sobre los retos futuros y lo logrado hasta ahora.

