Fundiciones Palacio ha trabajado en proyectos importantes como la fabricación de piezas para las esclusas del Canal de Panamá.

La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla

La factoría, que mantiene a más de medio centenar de trabajadores, no ha podido hacer frente al convenio concursal que firmó en 2022

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:02

Fundiciones Palacio no ha podido esquivar su cierre. Así se lo comunicó a la plantilla de más de medio centenar de trabajadores el pasado 1 ... de septiembre. Un final que ya veían venir desde que la empresa entrara en concurso de acreedores en abril de 2021. Ubicada en el entorno de Arteaga y San Miguel, en Basauri, comenzó su singladura en 1947 para dedicarse desde un primer momento a la fundición de piezas de hierro bajo plano.

