La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla

Fundiciones Palacio no ha podido esquivar su cierre. Así se lo comunicó a la plantilla de más de medio centenar de trabajadores el pasado 1 ... de septiembre. Un final que ya veían venir desde que la empresa entrara en concurso de acreedores en abril de 2021. Ubicada en el entorno de Arteaga y San Miguel, en Basauri, comenzó su singladura en 1947 para dedicarse desde un primer momento a la fundición de piezas de hierro bajo plano.

Según las diversas fuentes sindicales a las que ha tenido acceso este periódico, un año después, Fundiciones Palacio firmó un convenio concursal con los acreedores, que no debió cumplirse en los términos fijados. Se trata de un pacto para el que se suele establecer un plan de pagos con el objetivo de mantener la actividad y así conservar los puestos de trabajo, al tiempo que se va haciendo frente a la deuda. En este caso, sin éxito. La factoría basauritarra se vio abocada a entrar en fase de liquidación.

Cuando la dirección comunicó a la plantilla su decisión de proceder al cierre, no hubo sorpresas. Hace un año y medio que habían llegado a un acuerdo con la empresa para recibir sus nóminas. Según las fuentes consultadas, «ha habido retrasos y pagos fraccionados, pero no impagos».

Fue hace casi tres semanas, precisamente, cuando recibieron una licencia retribuida por la que no estaban obligados a acudir a su puesto de trabajo sin perder el sueldo. «Es lo que se acordó. Nos encontramos que no había materiales para trabajar, no había nada que hacer», explicaba un trabajador, que prefiere permanecer en el anonimato.

En Fundiciones Palacio los trabajadores explicaban que hay un «trato cercano, casi todos llevamos muchos años y algunos incluso es el único trabajo que ha tenido». Pese a que la noticia no les ha pillado por sorpresa, el cierre inminente ha provocado en ellos una inevitable sensación de «desolación, inseguridad e incertidumbre». Se trata de una plantilla con una franja de todas las edades. «Algunos, sin embargo, tienen más de 50 años. De pensar que te ibas a jubilar a esto... te genera mucha ansiedad por lo que te vas a encontrar en el mercado laboral», revelaban a EL CORREO.

Canal de Panamá

Durante su trayectoria, en sus instalaciones de 15.000 metros cuadrados, la empresa ha contado con capacidad de fusión de piezas de hasta 30 toneladas y sus principales sectores cliente provienen de la siderurgia, la máquina herramienta, la valvulería y el troquel. La fundición ha trabajado, de hecho, en proyectos importantes como la fabricación de piezas para las esclusas del Canal de Panamá, así como para importantes empresas del sector de la automoción. La dirección de la fundición, por su parte, ha preferido no hacer declaraciones sobre su situación.

No es la primera empresa que pierde Basauri. En junio del año pasado Talleres Hilfa, situada a 100 metros de Fundiciones Palacio y conocida por su participación en la construcción del telescopio solar más grande del mundo, se disolvió, tal como se publicó en el BORME.

Uno de los casos más sonados, asimismo, ha sido el de la multinacional japonesa fabricante de neumáticos Bridgestone. Los trabajadores de la contrata Serveo, encargados del mantenimiento y la limpieza de la planta que la empresa tiene en el municipio, iniciaron en agosto una huelga indefinida contra el ERE que finalmente se cobrará 14 puestos.