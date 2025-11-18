El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alejandro Hamlyn. E.C.

La empresa de Alejandro Hamlyn, encausado por fraude fiscal, suma dos nuevas plantas en Cartagena y Málaga

Hafesa, propiedad del getxotarra vinculado a la trama de la 'fontanera' del PSOE, amplía su presencia en dos terminales clave para la importación de hidrocarburos

T. Nieva

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

Hafesa, la compañía propiedad del getxotarra Alejandro Hamlyn, empresario implicado en diferentes tramas de presunta corrupción y cuyo nombre saltó a la agenda ... informativa nacional tras filtrarse una conferencia suya con la conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, ampliará su presencia en puntos clave de importación y distribución de hidrocarburos con dos nuevas terminales ubicadas en la comunidad de Murcia y Andalucía. La compañía ampliará su capacidad de almacenamiento hasta los 660.000 metros cúbicos y pasará a disponer de siete plantas en toda España. Con esta nueva operación, respaldada por el visto bueno de la Autoridad Portuaria de Cartagena, el operador multienergético puesto en el punto de mira de Justicia y Hacienda, pasará a controlar un sistema crítico para la entrada de crudo a España.

