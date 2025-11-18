La empresa de Alejandro Hamlyn, encausado por fraude fiscal, suma dos nuevas plantas en Cartagena y Málaga

Hafesa, la compañía propiedad del getxotarra Alejandro Hamlyn, empresario implicado en diferentes tramas de presunta corrupción y cuyo nombre saltó a la agenda ... informativa nacional tras filtrarse una conferencia suya con la conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, ampliará su presencia en puntos clave de importación y distribución de hidrocarburos con dos nuevas terminales ubicadas en la comunidad de Murcia y Andalucía. La compañía ampliará su capacidad de almacenamiento hasta los 660.000 metros cúbicos y pasará a disponer de siete plantas en toda España. Con esta nueva operación, respaldada por el visto bueno de la Autoridad Portuaria de Cartagena, el operador multienergético puesto en el punto de mira de Justicia y Hacienda, pasará a controlar un sistema crítico para la entrada de crudo a España.

Hamlyn permanece en Dubai pese a la solicitud de extradición presentada en julio por el juez Francisco al acumular varias causas judiciales, entre las que se incluye un presunto soborno a un policía de la Audiencia Nacional a cambio de información confidencial. El empresario, nieto del histórico naviero José Maria López Tapia, se enfrenta también a otra petición fiscal de 60 años de cárcel por fraude fiscal y pertenencia a organización criminal por su participación en la llamada 'mafia de la gasolina'. En este caso ha sido imputado junto a otros 14 acusados a los que atribuyen haber cometido un frade fiscal de más de 154 millones de euros en la tributación del IVA a Hacienda.

El tercer caso que pesaría sobre el empresario de Getxo es la acusación de cohecho y tráfico de influencias relacionadas con la 'fontanera' del PSOE, y vinculadas a diferentes maniobras como tratar de desacreditar a la UCO en las investigaciones que afectarían al Gobierno de Pedro Sánchez.

Hafesa ha trasladado el refuerzo de su red logística en un comunicado en el que relaciona la operación con una estrategia de crecimiento y diversificación de la compañía de cara a a reforzar la capacidad de servicio y optimizar la cadena de combustibles y biocombustibles en el sur de Europa. De esta manera, la firma quiere reforzar su competitividad y su capacidad de respuesta ante las nuevas demandas que están surgiendo en el mercado.

Red de oleoductos

En la terminal de Cartagena, asentada en el Puerto de Escombreras, la firma dispone de una superficie de 21.000 metros cuadrados y una capacidad de almacenamiento de 110.000 metros cúbicos distribuidos en cinco tanques. Se trata de una ubicación clave para la entrada de hidrocarburos en España, y está dotada de sistemas completamente automatizados y que permiten la descarga de barcos, el almacenamiento, el aditivado y la carga de camiones. También cuenta con una conexión directa con la red de oleoductos Exolum, para garantizar la optimización de los flujos logísticos.

Por su parte, las instalaciones en el puerto de Málaga disponen de 16.239 metros cuadrados y 40.000 metros cúbicos de capacidad repartidos en seis tanques. La terminal forma parte del complejo petroquímico del puerto y se ha consolidado como un punto clave para la entrada de combustibles tradicionales, y supone además un hub de referencia para los biocombustibles.

A estas dos nuevas plantas de Hafesa se suman las que tiene en Petróleos Asturianos (con otros 240.000 metros cúbicos), la de Tancar en Cartagena (con 110.000) y la de DBA Motril Port (106.527). La red se completa con los 90.000 metros cúbicos de DBA Ferrol Port, los 63.250 de DBA Bilbao Port, los 40.000 de la instalación ODT en Málaga y los 10.520 de DBA Ocaña. «La incorporación de estas terminales supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y diversificación. Nos permite reforzar nuestra presencia en España y ofrecer un servicio logístico más ágil, seguro y eficiente para nuestros clientes», alega la empresa.