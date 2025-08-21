El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Local cerrado durante el verano en Vitoria, por la falta de actividad. Rafa de Gutiérrez

El empleo en Euskadi apunta a un fuerte retroceso este mes de agosto

Solo durante las dos primeras semanas ya ha perdido más de 15.000 afiliados, un 1,5%, según los datos de la Seguridad Social

Sergio Llamas

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:28

El verano siempre pasa factura al mercado laboral vasco y este agosto apunta a mantener la tendencia incluso con mayor intensidad. Sólo durante las primeras ... dos semanas del mes el número de cotizantes ha caído un 1,5% según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el cierre de julio hasta el pasado día 14, la media de afiliados en el País Vasco ha bajado desde 1.023.299 a 1.007.806, esto es, 15.493 menos.

