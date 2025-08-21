El empleo en Euskadi apunta a un fuerte retroceso este mes de agosto

El verano siempre pasa factura al mercado laboral vasco y este agosto apunta a mantener la tendencia incluso con mayor intensidad. Sólo durante las primeras ... dos semanas del mes el número de cotizantes ha caído un 1,5% según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el cierre de julio hasta el pasado día 14, la media de afiliados en el País Vasco ha bajado desde 1.023.299 a 1.007.806, esto es, 15.493 menos.

Pese a ser llamativo, el fenómeno no es nuevo y ya se dejó ver el mes pasado, cuando comenzó la sangría de cotizantes. Este año entre junio y julio se perdieron casi 6.000 puestos de trabajo, aunque es una situación estacional que no se refleja en los datos anuales -actualmente hay unos 10.000 trabajadores más que en el mismo momento de 2024- y obedece principalmente a la pérdida de afiliados vinculados al área de la educación.

Si bien este sector cuenta con unos contratos fijos discontinuos que en verano se dan de baja y sus empleados pasan a cobrar el paro -aunque no constan como desempleados ya que son llamados de nuevo con el comienzo del curso en septiembre para retomar su actividad-, su salida en verano tienen una gran repercusión en las estadísticas oficiales vascas.

Además, aunque la caída de trabajadores en el ámbito de la educación ya se empezó a ver el pasado mes, en agosto es habitual que la pérdida se agrave como sucedió el año pasado. Entonces en julio se perdieron algo más de 6.500 cotizantes de educación y otros tantos cayeron en agosto hasta sumar, entre los dos meses, 13.0000 afiliados menos, una tendencia que visto el registro a mitad de mes apunta a repetirse este verano.

Y no es el único sector que se resiente en verano. También lo hace la hostelería, que sufre el cierre de persiana de muchos bares y pequeños locales hosteleros que viven de los menús del día, y que ven marchar en época estival a su grueso de clientes.

Ya lo señaló la directora de Empleo del Gobierno vasco, Arantza Martínez Tobalina, en una reciente entrevista con EL CORREO. «Aunque hay grandes franquicias, aquí a los locales hosteleros más pequeños el turismo no les anima a mantener levantada la persiana durante estos meses» como sí ocurre en España, avanzó, aunque puso en valor el incremento de la contratación indefinida que ya se aprecia.

Fijos discontinuos

Este aumento no es poca cosa. Viene a frenar el incremento de los contratos fijos discontinuos, una fórmula dirigida a sustituir los antiguos contratos de obra y servicio que existían antes, pero que en parte han venido ocultando ciertas prácticas fraudulentas en sectores que reducen su actividad en verano. Estos contratos requieren periodos de actividad e inactividad, normalmente ligados a periodos estacionales, pero también podrían utilizarse como un fijo discontinuo de 11 meses para evitar a los pequeños contratadores el pago de las vacaciones. Tobalina manifestó que Inspección de Trabajo se mantiene «muy pendiente» de estos casos.

De cualquier manera, agosto no se traduce en una caída de empleo en todos los sectores. Hay otras áreas que se benefician de los contratos de refuerzo para cubrir las vacaciones de la plantilla habitual, como ocurre en la sanidad y en el comercio. Esto pasa más desapercibido en la construcción o en la industria donde muchas empresas pasan a reducir la intensidad de las jornadas.