El 48% de los empleados vascos no desconecta en su tiempo libre
Jueves, 16 agosto 2018, 01:11

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, los trabajadores tienen cada vez más difícil activar el 'out of office', apagar el ordenador, el teléfono móvil y disfrutar de sus horas de descanso. Casi la mitad de los vascos no lo consigue. Según los datos extraídos de una encuesta de InfoJobs, el 78% de los vascos está a favor de que su empresa implante políticas de desconexión digital. Cabe destacar que esta afirmación también la realiza el 68% de los cargos directivos.

Así el 48% de los trabajadores reconoce que responde correos y atiende llamadas de trabajo durante sus vacaciones o fines de semana. Por niveles laborales, a más responsabilidad, más crece el porcentaje. Los trabajadores con cargo de empleado están conectados en un 42% de los casos y los mandos intermedios, en un 67%. El 91% de los directivos afirma atender el correo y el teléfono fuera de la jornada.

Ante esta situación, el 39% de los trabajadores que piden medidas de desconexión digital cree que así podrían conciliar mejor su vida personal y profesional. Otro 36% afirma que eso le ayudaría a desconectar mejor del trabajo y otro 21% cree que así reducirían su nivel de estrés.

En el otro extremo, hay un 22% de trabajadores vascos que está en contra de la aplicación generalizada de medidas de desconexión digital. De éstos, un 46% dice que la naturaleza de su trabajo le impide una desconexión total. Otro 27% afirma que, debido a su cargo, se siente en la obligación de consultar el correo y atender llamadas fuera de horario, mientras que el 17% explica que se siente incapaz de no consultar el correo o ignorar las llamadas fuera de la jornada.

Apoyo empresarial

El director de Gestión de Tiendas y Marketing de la compañía vasca BM Supermercados, Miguel Ángel Zamorano, asegura que en su empresa tratan de incentivar «la no dependencia del teléfono». En muchos casos es complicado, ya que sus locales están abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche.

Miren Urkizu, directora de prevención de riesgos laborales de la empresa ASPY, ve imprescindible avanzar en la desconexión digital ya que la conexión continua genera altos niveles de estrés. Pero insiste en que «o nos educamos todos o, si no, va a ser difícil desconectar, porque muchas veces la realidad no es que la empresa lo imponga, es que un cliente llama en sábado».