Emparejar innovación y fabricación farmacéutica

Iratxe Bernal Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:05 | Actualizado 19:18h. Comenta Compartir

Cuando pensamos en la industria farmacéutica los nombres que enseguida nos vienen a la cabeza son esos que podemos encontrar tan fácilmente en el botiquín de casa como en la lista de las multinacionales con mayor capitalización bursátil. Sin embargo, generalmente no son ellas las que realizan las fases iniciales del desarrollo de un medicamento. Entre bastidores hay un montón de pequeños laboratorios, muy innovadores pero sin capacidad de producción y comercialización, que les venden sus patentes una vez que los productos que han desarrollado ya han pasado la fase clínica.

Son éstos lo que, primero, identifican la molécula, gen o proceso que –quizá– algún día puedan dar origen a un tratamiento, y después buscan compuestos químicos, desarrollan fórmulas, realizan pruebas analíticas, validan procesos y, finalmente, inician la producción a pequeña escala para que el medicamento sea probado con pacientes. Un largo camino en el que, antes o después, deben recurrir a una subcontrata, a lo que en el sector farmacéutico se denomina CDMO, siglas inglesas de organización de desarrollo y fabricación por contrato.

MAI CDO Plataforma que facilita a pequeños laboratorios farmacéuticos la contratación de fabricantes para algunos de los procesos de desarrollo de su fármaco.

«Encontrar un fabricante que pueda cubrir una parte de esa innovación exactamente como necesitas que lo haga no es sencillo. Las grandes farmacéuticas, que externalizan muchos de sus procesos, cuentan con socios estratégicos que, en ocasiones, se hacen cargo incluso de la producción al completo. Las pequeñas, que están trabajando en algo nuevo, empiezan de cero la búsqueda de ese fabricante capaz de atender sus especificaciones y, normalmente, les supone mucho tiempo y muchas visitas baldías a fábricas. Hay que tener en cuenta que lo normal es que hablemos de productos con unos requisitos técnicos de producción muy concretos y a veces también muy novedosos», explican Álvaro Marcé y Antonio Martínez, fundadores hace un año de MAI CDMO, un 'marketplace' que permite que a estas pymes o micropymes farmacéuticas encontrar la subcontrata adecuada.

El candidato más apto

Prueba de la complejidad de este proceso de contratación es que hay consultorías expresamente dedicadas a ello. Digamos que funcionan como agencias matrimoniales que emparejan al pequeño laboratorio con el que, en principio, parece el fabricante más apto. Un modelo que para Marcé se quedaba corto. «Antes trabajaba en una empresa que se dedicaba precisamente a fabricar para otros y había muchas veces que venían laboratorios con especificaciones que no podíamos atender», recuerda. Ahí es cuando se le ocurrió que será mucho más práctico que las partes pudieran contactar directamente entre ellas. Dicho de otro modo, pasar de la agencia matrimonial a la 'app' de citas.

B-Venture ¿Qué es? Punto de encuentro entre 'startups', inversores, empresas y figuras relevantes del ecosistema emprendedor.

¿Dónde y cuándo? Palacio Euskalduna, 20 y 21 de octubre.

Impulsa. EL CORREO

Patrocinan. Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, la agencia de desarrollo SPRI, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

Colaboran. BStartup de Banco Sabadell, Fundación BBK, Laboral Kutxa, CaixaBank, Banco Santander y la Universidad de Deusto.

Inscripciones. www.b-venture.com

Claro que para que la cosa funcione, hay que saber muy bien con quién se queda. «La clave creemos que está en que cada fabricante tenda la posibilidad de exponer muy detalladamente qué procesos realiza. Es decir, que el laboratorio pueda saber qué regulaciones cumple, qué capacidad de producción tiene, con qué niveles de toxicidad puede trabajar... Y que todos esos datos funcionen como criterios de búsqueda. Puede, por ejemplo, haber varios candidatos que de primeras sí realicen lo que pides, pero que después no cumplan con alguno de tus condicionantes o no puedan completar el proceso. Imagina que no tienen la certificación que piden las autoridades sanitarias del país con el que tú vas a trabajar o que en sus instalaciones no sea posible hacer el control de calidad que tú quieres. Lo ideal es que puedas saber desde el momento en que inicias la búsqueda hasta qué punto va a cubrir tus necesidades cada fabricante», señalan. Del mismo modo, la plataforma también da la opción inversa permitiendo a las firmas que buscan un proveedor que especifiquen las necesidades de su proyecto para que sean los fabricantes que las cumplen quienes se dirijan a ellas.

«Para los encargados del departamento comercial o técnico lograr este grado de detalle sólo supone dedicar nos minutos a rellenar una plantilla y, al final, es lo que permite que las propuestas que te lleguen realmente tengan valor, aunque sean menos numerosas que con otros canales para darse a conocer», señalan. Y si aún no se encuentra lo que se necesita porque la plataforma apenas ha echado a andar y lo ha hecho centrándose en los mercados geográficos más cercanos, la firma ofrece un servicio de búsqueda personalizada, «aunque tengamos que preguntar a compañías que no estén en nuestra red. Eso también nos ayudará a ampliarla», explican los emprendedores.

Temas

BBK