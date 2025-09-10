El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El director general de Elkargi, Zenón Vázquez y el managing director de Kenta Capital, Borja Bertrán E. C.

Elkargi lanza un fondo de deuda con 50 millones para pymes vascas

La herramienta, que cuenta con Jainaga como inversor ancla y con la participación de Kutxabank y Unicaja en el 75% de la financiación, espera cerrar entre 15 y 20 operaciones en menos de dos años

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:21

La sociedad de garantía recíproca Elkargi ha lanzado este miércoles su primer fondo de deuda para invertir inicialmente en empresas vascas y navarras un total ... de 50 millones para favorecer proyectos de crecimiento, inversión o compras de otras compañías. Ese es el capital con el que se ha constituido. Ofrecerá una herramienta que, como ha explicado el director general de la entidad, Zenón Vázquez, es inédita en el catálogo financiero de las pymes de Euskadi.

